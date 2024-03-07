又鹹又甜？東京名店推「豉油味日式菠蘿包」獲大讚　民眾排隊購買

日本有一家麵包店，推出了「豉油」口味的蜜瓜包（メロンパン，另譯日式菠蘿包），除了新奇之外，據說味道也相當令人驚艷。



蜜瓜包是日本相當常見，頗受大眾喜愛的基本款麵包。一般人對蜜瓜包的印象，味道上都是甜味為主。但日本有一家麵包店，竟然推出了「豉油」口味的蜜瓜包。

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根據日本媒體「Jタウンネット」報道，位於日本東京的「八王子蜜瓜包（八王子メロンパン） 八王子南口店」，推出了一款「美味豉油蜜瓜包（ぶちうま醤油メロンパン）」，讓人十分好奇，究竟一般吃甜的蜜瓜包，和豉油的味道搭配是否合適。

媒體記者實際走訪店家嘗試，發現這款豉油蜜瓜包，外觀上帶有褐色，並且散發著強烈的豉油香氣。這讓人吃的時候，更懷疑這樣的麵包味道有沒有問題。

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然而，當記者下定決心咬一口時，卻驚覺這款與豉油合體的蜜瓜包，意外地相當美味。

記者分析，豉油本身帶有一點甜味和鹹味，和酥脆的表層及柔軟的麵包相當搭。吃起來有點像是仙貝，能夠體驗到豉油的風味。而店家使用的豉油，則是挑選山口縣的產品。

店長吉永友香表示，當初她在山口縣品嘗生魚片時，被當地豉油的美味所感動，因而有了開發這款蜜瓜包的想法。於是她在2022年底開始嘗試，最終在2023年3月1日，正式販售這款豉油蜜瓜包。

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一開始雖然被客人敬而遠之，但是後來口碑傳開後，瞬間成為了店內的人氣商品，且有不少是嚐過再回頭的客人，可見得味道相當受到肯定。

目前這款蜜瓜包，在該麵包店的「八王子南口店」及「八王子北口店」兩家分店均有販售。

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