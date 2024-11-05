美國總統大選2024選舉開鑼　特朗普vs賀錦麗　選情消息持續更新

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）爭逐總統寶座，根據選前民調結果顯示，賀錦麗在全國普選票稍微領先，但特朗普則在搖擺州份稍佔上風，由於爭持激烈，誰勝誰負仍難以預測。本文彙整有關這次大選的最新消息。



1221 賀錦麗4日晚上在費城作最後拉票，找來Katy Perry及Lady GaGa等名人表演助興。特朗普則在匹茲堡舉行競選集會。

美國總統大選：Lady GaGa 11月4日現身費城，力撐民主黨總統候選人賀錦麗。（Reuters）

1214 《紐約時報》報道，美國全國已有超過7800名選民提早投票，對於部分州份而言，提早投票的趨向有助點票結果可以盡快公布，但在賓夕法尼亞及威斯康星等州份，則因為選舉官員禁止在選舉舉行前點票，意味當地需要經過一個漫長的點票過程，亦是選舉結果難或以在5日晚上公布的主因。

1200 新罕布什爾州（New Hampshire）部份社區有午夜投票的傳統，其中一個名叫迪克斯維爾山口（Dixville Notch）的小村莊在當地時間午夜零時（香港時間11月5日下午1時）開始投票。

全國50州和首都華盛頓地區的主要票站則會自香港時間11月5日下午7時起，票站陸續開放，供民眾投票。

根據新罕布什爾州的法律，100人以下的居民點可自行決定舉行「午夜投票」。迪克斯維爾山口鎮自1960年開始午夜投票，成為大選最早開門的投票站。

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美國總統大選2024｜選情形勢：搖擺州選情更趨緊湊

截至11月3日，據FiveThirtyEight綜合的民調數據，在7個搖擺州中，賀錦麗僅在2個搖擺州（密歇根州、威斯康星州）領先，特朗普在5個搖擺州（賓夕法尼亞、內華達、北卡羅萊納、亞利桑那、佐治亞、內華達）領先，但事實上兩人在多州支持率都十分貼近，部份相差不足1個百分點。

美國總統大選2024｜特朗普與賀錦麗勝選機率

由於美國總統並非直接經由普選選出，還要計算選舉人票制度、搖擺州等因素，多間機構也會利用電腦模型分析各種數據，以預測大選結果。

截至11月3日，《經濟學人》網站根據電腦模型推算，在100次推算中，特朗普的勝出機率為51次，賀錦麗為49次。

FiveThirtyEight（538）的推算結果也顯示兩人目前贏面非常接近，截至11月3日，在每100次推算中，約53次為特朗普勝出，約46次為賀錦麗贏，僅餘的不足1次為兩人平手。

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