美國大選｜特朗普家族勢重返白宮　「第一家庭」角色已大不同？

美國大選11月5日登場，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6日宣布勝選，意味着特朗普家族事隔4年將重返白宮成為「第一家庭」。



美國《商業內幕》（Business insider）6日稱，特朗普雖然於2020年競選總統失敗，但他和他的家經過4年仍然是強大的政治人物。

2024年11月6日，特朗普小兒子埃里克（Eric Trump）、二媳婦拉拉（Lara Trump)、大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在西棕櫚灘聆聽美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）發表講話。（Reuters）

特朗普長子、特朗普集團執行副總裁小特朗普（Donald Trump Jr.）及其未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）在特朗普的總統競選中發揮着重要的作用。

他們2人過去一直頻頻出席右翼組織舉辦的會議和特朗普的集會，並且皆有在2024年共和黨全國代表大會上發表支持特朗普的言論。

特朗普小兒子埃里克（Eric Trump）和妻子拉拉（Lara Trump）也參與了特朗普4年前的競選活動，目前她更進一步深入政壇，擔任共和黨全國委員會共同主席。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

然而部份特朗普家族成員卻選舉一條不一樣的道路，在這些年間漸漸退出政壇。

特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）2020年在共和黨全國代表大會（RNC）上發表講話，並至少3次與特朗普一起出席競選活動。不過她在本屆選舉中，卻鮮少再在競選活動上現身，只參加了2024年RNC的最後一晚，亦沒有上台講話。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話後，親吻妻子梅拉尼婭（Melania Trump）。（Reuters）

至於女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和她的丈夫庫什納（Jared Kushner）曾擔任特朗普在任時期的白宮高級顧問，2人不只是特朗普首屆任期的核心，也積極參與特朗普2020年競選活動。

到了這次特朗普再競選總統，伊萬卡除了絕少現身拉票活動，也沒有加入其競選團隊，她早於2022年底更表明自己僅會在政治舞台外的地方支持父親。