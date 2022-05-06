波蘭有獵魔士學校教人「手刃」妖怪　NPC真情演繹　玩家如置身RPG

相信很多愛玩電子遊戲的朋友都聽說過這樣一款獲獎無數的波蘭佳作——《獵魔士》（The Witcher）系列遊戲。遊戲中玩家可以扮演狩獵怪物的獵魔士在廣大的古老世界中生活戰鬥，其以豐富的遊戲內容，深厚的文化內涵被波蘭譽為國寶，並在全球坐擁龐大的死忠粉。



而最讓廣大玩家激動的是，波蘭已經開設了一家《獵魔士》遊戲背景的「獵魔士學校」，目前已經有來自52個國家的數千名玩家在三天三夜的時間內親身體驗了魔法、戰鬥、友誼，以及……犧牲。

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這座學校坐落在波蘭的莫斯納城堡，特色鮮明的尖塔與鐘樓讓玩家一到這裏就感覺瞬間穿越去了異世界。而城堡內外狹窄的密道，幽暗的密林，整裝待發的NPC等等一切，都等待著你去盡情探索與發現。在遊戲開始的頭天晚上，你會得到一份關於你扮演人物的腳本故事，它能幫助你更好地融入獵魔士的世界觀，也會告知你一些注意事項。轉天天亮，穿好你粗糙的皮衣，帶上你鋥光瓦亮的寶劍，你會和其他來自所有獵魔士學徒集合於廣場接取NPC下達的指令或任務。有些事你也可以從角色扮演遊戲中經典的任務板上知道，終於能體會一下手動揭榜的爽快了。在那之後，每天上午的8點到9點都是你們的早飯時間，一大夥人圍桌兩側而坐，吃完該訓練訓練，該打怪打怪。

對於一個合格的獵魔士來說，優秀的劍術必不可少，並且對其他種類的武器也要有所心得，武器的訓練可謂是重中之重。拿着軟膠劍互相切磋劍術就成了這幾天內玩家們必修的課程，專門的獵魔士劍術大師會全程陪伴耐心指導。不過無論你是貓派熊派，還是拜年劍法，在這，別戳著自己和別人的眼睛就行。遠程武器方面，你會接受弓術大師的魔鬼訓練，除了教會你怎麼用圓頭箭射中木頭人靶子，怎麼扔飛刀。大師可能還會拿你當靶子射上幾箭，其實能理解，作為弓箭手，要有判斷對手彈道的能力，還得掌握中箭後如何有效的求饒。學完武器，就到了大家最期待的魔法學習環節。在遊戲裏，獵魔士往往會掌握一種叫做法印的能力，一旦做出手勢催動能量，蒙蔽人的心智或者引起爆炸都不在話下。而在獵魔士學院，這種魔幻場景真的可以變為現實，玩家們只要做出相應的姿勢，喊出咒語，遠處就會赫然升起一團火球，威力十足。又或者變為另一種能量，隔空讓雜物飛出去老遠。做夢都想得到的超能力，在這裏你都可以輕鬆實現，中二病一本滿足。而城堡內的某個房間，還有專門的煉金術大師等待玩家們的到來。桌上五顏六色的瓶瓶罐罐皆在還原遊戲中各種給人物上buff的劍油和藥水。玩家們可以在這裏學習調配技巧，觀看各種材料碰撞的神奇現象，另外，真到了戰鬥的時候來上一口也是提神醒腦。

當然最刺激的，還是要回歸獵魔士的本職工作——斬妖除魔。在用餐結束後大約晚9點，城堡周圍的森林一片靜謐，緩緩流動的河水散發出勾人魂魄的寒意，時不時你還能聽到不知何方傳來的凄厲尖叫。當你猶豫要不要今早上床睡覺躲過不安時，大師們會挨個進屋把你們的屁股踢到廣場，再幾人發一隻火把，緊張又刺激的獵魔行動便即將開始。黑暗中的森林即便在火光照耀下視野也十分有限，一不小心就會被從視野盲區竄出的食屍鬼抓傷。回過神來，只見後方還可能有隻狼人直奔你而去。退守河邊的你們本以為可以鬆口氣，卻被從水中爬出的水鬼握住了腳踝，試圖溺死冒險者換取新的生命。倉惶逃到木屋又撞見枉死的怨靈新娘，捕捉村民的她正在進行某種邪惡的死靈儀式……這3個晚上，每晚都有NPC扮演的不同的怪物等著你去解決，有的需要你揮舞銀劍斬殺，而有的，就要運用你剛剛學習的怪獸知識，運用話術，儀式等不同方法來完成任務。

這完成任務方式的多種選擇也恰恰體現了《獵魔士》系列出名的自由度，同遊戲一樣，在這裏NPC們也會根據玩家們的選擇進行不同的演繹，一個故事往往能展開非常多的結局，同時還伴有很多小支線任務。走在街上有時你會看到與人爭吵的小販，勸架或站隊都是你的自由。有時，你還會和同伴一同觀摩刑場，面對平民遭遇的殘忍絞刑與斬首，大喊一聲刀下留人往往能打開一條全新的故事走向。除此之外，常年旅居野外的獵魔士也要學習必要的野外生存技巧。如何在寒冷的夜晚生火，如何用僅有的材料烹調出一頓美味的餐食，都是你將會在這裏學到的。就連遊戲中讓時間快速流逝的冥想這裏也會有大師帶你進行，只不過失去了跳躍時間的功能。城堡裏心靈手巧的鐵匠還會教你們製作自己專屬的工藝品，《獵魔士》系列的標誌狼首項鏈是玩家們DIY的熱門選項，畢業後幾乎人手一件。

整個故事在第3天與第4天之間的夜晚走向尾聲，所有玩家都聚在一起，回味這幾天的魔幻經歷。這部遊戲的預約常常排到幾個月後，看來愈來愈多玩家迫不及待成為獵魔士了。關於價格，3天下來的伙食、服裝、住宿加在一起一個人要5千港元。或許對於一段難得的異世界旅程來說並不算昂貴……但狂丸突然覺得在家用電腦玩《獵魔士》也挺好的。

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