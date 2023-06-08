吸血怪Chupacabra出沒？牲畜血被吸乾慘死　無人機拍到詭異生物

在恐怖故事中才出現的吸血怪，難道真的存在？



近日南美洲玻利維亞奧魯羅市（Oru）多隻牲畜離奇死亡，血被吸得精光。

無人機拍到田野中出現一隻模糊、看似有如同人類雙腳的神秘生物現蹤，引發拉丁美洲傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」（chupacabra，俗稱『吸羊人』goatsucker）出沒揣測。

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《紐約郵報》報道，近日奧魯羅市發現數隻血被吸乾的牛、美洲駝和羊駝屍體，脖子上還有詭異傷口。

無人機更拍到一隻謎樣生物在田野中漫步，場景宛如《鬼眼》（The Sixth Sense／靈異第六感）導演禮切沙也馬蘭（Night Shyamalan）執導的恐怖片場景。

這些弔詭死亡事件讓當地居民議論紛紛，謠傳是拉美傳說中吸食牲畜血液的吸血怪「卓柏卡布拉」出沒。據傳，這隻怪獸有一雙鮮紅眼睛，能像袋鼠一樣站立。

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為防止吸血怪在夜半時分再度偷襲，當地農民在牲畜周圍豎起柵欄保護，目前尚未知當局是否介入調查。

吸血怪事件引起熱議，網友紛紛表示，「在我的村莊，多年來我們一直被告知牠是一種以動物大腦為食的夜鳥，名叫Xnuc」、「拜託！傷口是由野生動物造成的」、「兇手可能只是細腰貓（Jaguarundis），牠們通常只獵食柔軟處，例如眼睛和舌頭」。

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事實上，墨西哥著名度假勝地坎昆（Cancun）5月才發生一起類似的事件，當時一隻白羊被發現死在一塊岩石上，眼睛被挖出，嘴巴和脖子上也有傷口；當地人口耳相傳是被「卓柏卡布拉」襲擊。

另外，早在1995年波多黎各出現一系列牲畜死亡事件後，就有「卓柏卡布拉」出現傳聞，從南美智利到美國南卡羅來納州（South Carolina）都盛傳有人看到吸血怪，不過沒有證據顯示其存在。

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