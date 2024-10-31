萬聖節｜美國「撞鬼旅遊」大受歡迎　住靈異酒店狩獵水鬼無頭女

據CNN報道，隨着美國主流對超自然現象的興趣持續增長，有越來越多尋求刺激的消費者想要在發生過意外的地方過夜，甚至是與鬼魂來個第一類接觸。



過去許多酒店都不願意承認自家曾出過事，現在倒是把鬧鬼的歷史當成賣點來招攬客人。

猶他州摩押郊區的紅崖旅館反以鬧鬼作賣點。（IG@redcliffslodge）

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例如位於猶他州摩押郊區的紅崖旅館（Red Cliffs Lodge），自2023年開始就提供一項特別的服務：租借獵鬼儀器，裏頭包含了數位錄音機、電磁場計和被稱為幽靈盒的無線電設備。

總經理布萊恩亨寧斯（Brian Hunnings）表示：

我們確實有3個非常常見的鬼魂：吸煙的牛仔、無頭女士和沿着科羅拉多河岸行走的溺水者，如果你對這類事物感興趣，在這裏很有機會可以看到它們，所以我們讓客人可以做好準備。

亨寧斯大方坦承：「我的經驗是，無論他們承認與否，大多數酒店都會在晚上發生一些事情，只是沒人會告訴你。」

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另外建於1859年的德州聖安東尼奧市的門格爾酒店（The Menger Hotel ），據傳也有許多鬼魂棲息在此，其中包括一名在1876年時遭丈夫謀殺的女服務員薩莉懷特 (Sallie White) 。

酒店業專家兼電視名人安東尼梅爾基奧里（Anthony Melchiorri）說：

這是另一個細分市場，超自然現象現在非常非常大，我們的行業最重要的是體驗。這只是創造體驗的另一種方式。

根據美國零售聯合會的數據，截至2024年為止，萬聖節預計將產生約116億美元（約902億港元）的消費者銷售額。

而就像萬聖節一樣，「鬧鬼旅遊」也正日益成為一項大生意。

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