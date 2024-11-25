離譜！印度聾啞男被烏龍宣告死亡　火化柴堆前「復活」後再不治

影視作品經常可見患者經醫生確認狀況後宣判死亡，更會報出具體死亡時間等，沒想到大眾眼中應該很專業的醫院卻因烏龍造成一宗悲劇！印度一名聾啞男子在未經屍檢情況下被宣告死亡，即將火化前一刻奇蹟恢復意識，不料緊急送回醫院救治仍回天乏術，犯下嚴重疏失的3名醫生遭停職處分。



法新社報道，印度官員23日證實，西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）25歲聾啞男子庫瑪（Rohitash Kumar）日前病危被送到位於瓊丘農縣（Jhunjhunu）一家醫院，他在醫生實施心肺復甦術時癲癇發作，3名醫生隨後未經屍檢便宣判庫瑪死亡，將他送到太平間，隨後依照印度教傳統進行火葬。

事件發生在印度西北部拉賈斯坦邦瓊丘農縣一家醫院（Google Maps截圖）

事件發生在印度西北部拉賈斯坦邦瓊丘農縣一家醫院（Google Maps截圖）

不料，在21日下午的火葬儀式上，即將被送上烈焰木柴堆前一刻，庫瑪甦醒過來，一名目擊者發現庫瑪還在呼吸，眾人緊急將他送回醫院救治，不過仍在22日下午離世。

印度25歲聾啞男子庫瑪遭醫師烏龍宣告死亡，火化前恢復意識，緊急送回醫院救治仍回天乏術。（示意圖，GettyImages）

目擊者告訴當地媒體ETV Bharat：

這簡直是奇蹟，我們都很震驚，他被宣布死亡，但還活着，還在呼吸。

對於這起「烏龍判死」，瓊丘農縣官員米納（Ramavtar Meena）怒批是「重大疏失」，而這家醫院的3名涉事醫生也遭到停職，當局已成立專責委員會進行調查。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】