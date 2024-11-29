俄羅斯男飼主「被愛貓抓死」疑患罕見病導致 遺孀：牠平時很溫馴
撰文：聯合新聞網
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俄羅斯日前發生一宗離奇悲劇。一名患有糖尿病且血液凝固功能異常的男子，因被家中寵物貓抓傷，竟造成血流不止，最後不幸喪命。
據ODDITYCENTRAL報道，11月22日晚上，55歲的德米特里（Dmitry Ukhin）發現貓咪斯特普卡（Styopka）跑了出去，於是出門找貓。雖然德米特里順利找到愛貓，也成功將斯特普卡帶回，卻在帶回貓咪後被牠抓傷，導致大腿血管破裂，最終不治身亡。
當天晚間約11點，德米特里打電話向隔壁鄰居求助，他說自己被貓抓傷，傷口大量出血。雖然鄰居趕來協助，但德米特里疑似本身有凝血功能異常，傷口一直血流不止。即使鄰居緊急聯絡醫療單位，不幸的是當救護人員抵達時，德米特里已經因失血過多死亡。
警方接受當地媒體《共青團真理報》（Kosomolskaya Pravda）訪問時表示，警方於晚間11點左右接獲報案，一名男子報警稱朋友因腿部血管撕裂傷血流不止。醫護人員到場後確認該名男子已死亡，經初步調查，這起事件確實沒有任何人犯罪涉案。
調查人員目前正進一步釐清事發過程，想了解一隻家貓怎麼造成這麼嚴重的傷害。斯特普卡的確是體型很大的貓咪，但家貓的爪子要銳利到能割裂靜脈或動脈的程度，依然非常罕見。更令人難以置信的是，德米特里的妻子向警方表示，斯特普卡平時十分溫馴，對主人非常依賴，很難想像會出爪抓傷主人，甚至到血流不止死亡的程度。
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