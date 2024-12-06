巨獸MMA｜3.6米「哥斯拉」大戰6米長蟒蛇　敗者慘遭「遊街示眾」

由於蟒蛇體型巨大，通常被盯上的獵物都難逃一死。



美國導遊阿爾瓦雷茲（Kelly Alvarez）分享，日前帶遊客參觀大沼澤地國家公園（Everglades National Park）時，意外目睹園區內的「網紅鱷魚」單挑巨蟒的驚人瞬間，引起熱烈討論。

美國導遊阿爾瓦雷茲日前帶遊客參觀大沼澤地國家公園時，意外目睹園區內的網紅鱷魚「哥斯拉」咬著巨蟒游過的驚人瞬間，引起熱烈討論。（X@ABC）

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綜合《新聞週刊》（Newsweek）等外媒報道，事件發生在11月底，位於美國佛羅里達州的大沼澤地國家公園；阿爾瓦雷茲帶著遊客參觀鯊魚谷觀景塔時，意外瞥見池中有巨物游動，仔細一看才發現竟是一隻鱷魚拖著一條已經死透的蟒蛇在水面游動。

驚奇的場景很快吸引眾人注意，而據了解，這隻鱷魚是公園內有名的網紅鱷魚、由於身長達12英尺（約3.6米），也被當地人冠上「哥斯拉（Godzilla）」的綽號，而從影片中也可以發現，已經死亡的蟒蛇身長則已接近哥斯拉的兩倍，畫面相當驚人。

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