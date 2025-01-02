以色列前防長加蘭特辭任議員　斥政府豁免極端正統派兵役

以色列前國防部長、主要執政黨之一利庫德集團成員加蘭特（Yoav Gallant）在周三（1日）宣布辭任國會議員職務，但仍會留在利庫德集團內。他還透露與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在徵兵一事上產生分歧，從而遭到解職。



加蘭特在去年11月初遭總理內塔尼亞胡以「不信任」為由撤除國防部長一職，他周三解釋這原因在於，自己與內塔尼亞胡和現任防長卡茨（Israel Katz）對徵召極端正統派猶太人入伍一事產生分歧，而他拒讓步，因他認為招募一半符合資格相關應徵者是「軍事需要」。

以色列極端正統派2024年6月30日示威抗議徵兵，警察出動噴霧意圖軀散人群（Reuters）

加蘭特也批評政府未能救回遭哈馬斯扣押的以色列人質，稱以色列在他們獲釋回國前不可能取得勝利。

以巴戰爭持續逾450日，至今未見停火。以色列最高法院去年6月25日裁定，極端正統派猶太人（Haredim，又譯哈雷迪）須應徵入伍，這引發哈雷迪的反對。加蘭特指責內塔尼亞胡與卡茨支持豁免極端正統派猶太人的兵役，危害國家安全。

2024年11月5日，以色列特拉維夫，圖為加蘭特在被內塔尼亞胡解職後發表講話。（Reuters）

以色列的徵兵制度對極端正統派猶太人和世俗猶太人並不相同，極端正統派免服兵役的待遇一直是以色列民眾之中的一大裂痕，世俗化的以色列猶太人長期不滿政府對於極端正統派的優勢。