濟州航空空難｜為何不學電影水面迫降惹熱議　生還者會更多嗎？

12月29日南韓濟州航空失事造成179人罹難。有網民發文，詢問失事航班的機長是否做了很冒險的決定，選擇直接在跑道用機腹迫降，為何不找河道進行迫降，引發網民討論。



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原PO在PTT發文，表示在許多空難電影中，機長都會選擇讓飛機到河道上進行迫降。但這次韓國的機長選擇靠機腹降落卻煞不住，而前方也沒有阻隔或緩衝，最終直接撞上硬物導致整個毀壞。原PO認為這是「很冒險的決定」，並詢問網民的看法。他也提出了在跑道盡頭設置立式軟墊，以減緩飛機衝撞的構思，想知道否可行。

有不少網民表示，水面迫降其實是最後選擇：

「河流才是最後的選擇，飛機的重量跟速度，河面會變得跟水泥地沒兩樣，何況救援上會更困難」、「水上迫降生還率更低，乘客如果被卡住直接被淹死」、「我記得水上迫降更危險，沒有平衡好會翻覆，而且水上更難控制，機腹降落只要能停就可以立刻救援」。還有網民認為如果在水上迫降，連現在的兩名倖存者都無法生還，「河上的話，那2個也無法生還，在河裡暈倒直接淹死」、「今天這台如果是摔在河裡可能連目前僅存的2個生還者都沒了」。



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也有網民表示，機場跑道才是迫降的首選：

「首選當然還是有準備的機場跑道，重飛到沒油，降落到鋪滿防燒泡沫（的跑道）加一堆防護人員才好」、「能撐到機場一定會選擇在跑道上迫降，EMAS就是在攔衝出跑道的飛機但不是每個每個機場都有EMAS，因為造價昂貴而且是一次性，一般只在城市型機場才有」、「有沒障礙物的空地是最好的，機場跑道就是其中一種不錯的選擇了」。



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