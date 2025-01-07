烏克蘭軍用無人機被擊落 片段曝光揭「兇手」淡定出招
撰文：中天新聞網
出版：更新：
一架烏克蘭FPV軍用無人機日前低空飛過草地時，竟被一隻躺在地上的流浪貓，一把拍落，無人機內部攝影機拍下過程，連烏克蘭軍方都看傻眼。
貓咪「如來神掌」逐格睇：（按圖了解）
+5
綜合外媒報道，這宗事件發生在俄羅斯時間1月3日，烏克蘭一架FPV軍用無人機，正在低空掠過草地，一隻躺在草地上睡覺的貓咪看到後，不偏不倚一巴掌拍中，當場「擊落」這架無人機。無人機被拍落後，立刻失去平衡撞到電線桿，掉在地上， 鏡頭甚至還捕捉到貓咪一臉好奇，走上前觀察這架無人機的狀況，之後這架無人機被烏克蘭軍方回收，而軍人們看到這段畫面，無不傻眼，驚嘆貓咪的「如來神掌」。
FPV無人機（First-Person View）是指第一人稱視角無人機，用戶可嵌入到無人機的視角中，使其得以透過即時影像傳輸系統，進而控制和駕駛無人機攜帶爆炸物，或進行偵察和攻擊活動。而烏克蘭近年致力推動自主化生產，烏軍方計劃生產總數約200萬架FPV無人機，其在戰場上的重要性，幾乎已可與傳統武器相提並論。
相關文章：烏克蘭美女被迫離台返烏揭慘況「警報一直響」零工作看不到未來
+25
烏克蘭切爾諾貝爾核災區驚現「突變狗群」 研究：牠們可抵抗輻射濟州航空空難｜曾在家門苦等罹難一家九口 忠犬靈堂默默凝望牌位日本「最美公主」佳子驚傳欲離開皇室 原因竟與姐姐真子有關中國百萬網紅闖箱根驛傳接力賽道狂追選手 網民暴怒：滾出日本中居正廣涉性醜聞 SMAP合體或告吹 木村拓哉疑不爽
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】