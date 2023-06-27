日本演員市川猿之助涉協助自殺　父母中毒疑點曝光

47歲日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）涉嫌對母親加工自殺（協助自殺），被警方下逮捕令，今天內（27日）將會有逮捕動作。而他被下逮捕令卻尚未被逮捕，媒體人分析案件還有其他內幕。



資深媒體人中島正純曾擔任刑警，27日在日本電視台（NTV）晨間新聞分析市川猿之助逮捕消息。

市川猿之助5月18日在家中輕生獲救後，已經脫離生命危險，但截至目前為止，仍待在東京都內某間醫院，有關為何先下逮捕令？媒體人推測是警方判斷嫌犯沒有逃亡嫌疑，加上警方為了防止他再次尋短，因此加快搜查行動。

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通常警方面對同性質案件，調查時間往往花數個月到半年左右，此次則是僅1個月就發出逮捕令。

市川猿之助因提供助眠藥物給媽媽，被警方以涉嫌對母親加工自殺進行逮捕，他曾向警方供稱，因為家族會議討論，決定一起結束生命投胎轉世，他沒有出手拯救父母，也會被警方視為加工自殺。

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而有關父親市川段四郎的狀況更是複雜。據媒體人透露，市川段四郎生前是需要照護的狀態，研判無法自行服用藥物。

目前警視廳僅發表雙親皆因精神類藥物致死，但疑似還有其他死因的可能性，且雙親服用的藥物，沒有服下相當大的數量的話難以致死。由於父親的疑點還在調查，因此警方先根據涉嫌對母親加工自殺逮捕。

據日媒最新消息，市川猿之助日本時間9:30左右已經從醫院出發，被移送警署到案接受調查。他乘坐在廂型車後座，簾子關上遮蔽，並未被拍到臉。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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