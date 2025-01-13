護心水果｜營養師推5款水果對心臟最有益　護腸胃心血管3種屬莓果

水果營養價值超高！許多研究皆指出，食用水果能保護心血管 健康，對此，外國營養師也推薦「5款」對心臟最有益的水果，包括黑莓、藍莓、覆盆子、木瓜，以及紅提子，其中藍莓富含多酚、黃酮醇及植物營養素，具抗發炎作用，有益於心臟、腸胃健康。



根據外媒《EatingWell》報導指出，很多研究都表明，食用水果能保護心血管健康，而加州大學洛杉磯分校醫學中心的高級心臟營養師達娜．埃利斯·亨內斯（Dana Ellis Hunnes）更進一步盤點以下5款對心臟最有益的水果，值得民眾參考：

5款對心臟最有益水果（按圖👇👇👇）

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1. 黑莓

富含對心臟健康至關重要的營養成分，如花青素含有強大的抗氧化劑，能夠支持心血管健康。2021年發表於《生物分子》期刊上的1項研究發現，花青素可預防動脈粥狀硬化（動脈斑塊堆積），並降低心血管老化與疾病風險。Ellis Hunnes指出，黑莓富含纖維、抗氧化劑、多酚、黃酮醇，以及水分，有益於心臟與腸胃道健康，且熱量低、易產生飽足感又具抗炎作用。

2. 藍莓

2019年1項發表於《老年醫學》期刊上的研究顯示，每天食用藍莓能改善血管細胞功能，有助於控制血壓並防止血栓形成；另外，2021年發表於《營養學》期刊1項的研究表明，藍莓富含可溶性纖維，有助於降低膽固醇，並幫助腸道排除膽汁，進一步改善心血管健康。Ellis Hunnes說， 藍莓與黑莓類似，富含多酚、黃烷醇和植物營養素，具抗炎特性，對心臟、胃腸道都有益處。

水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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3. 覆盆子

與多項心血代謝健康指標改善相關，包括降低壞膽固醇（LDL）、改善血壓、維持健康體重以及減少炎症。Ellis Hunnes提及，覆盆子也與黑莓相似，但兩者植物營養素的種類與含量略有不同，這可從顏色的差異看出。覆盆子對心臟和腸胃健康非常有益，具抗炎特性和高纖維，且熱量低又含有大量水分。

4. 木瓜

富含多種有益心臟健康的營養素，如礦物質鉀、維他命A和C。根據2021年一項發表於《生理學前沿》期刊上的研究顯示，缺乏維他命A、C與心血管異常有關，而補充這些維他命可降低心臟病、高血壓、動脈粥狀硬化、心臟衰竭等發生風險。此外，2020年1篇刊登於《食品科學與營養》期刊上的研究表示，富含鉀的食物有助於擴張血管，促進更高效的血液循環。Ellis Hunnes說，木瓜富含鉀，有助於調節血壓。此外，其還含有消化酶，有助於促進消化，保持腸胃健康。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

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5. 紅提子

高多酚含量使成為保護心臟健康的絕佳水果。根據2021年發表於《分子》期刊的一項研究指出，提子中的多酚有助於減少氧化壓力、降低血壓以及減少炎症，對於治療心血管疾病與糖尿病具顯著益處。Ellis Hunnes補充，紅提子含有抗氧化劑、多酚、黃酮醇、纖維及白藜蘆醇，能幫助降低發炎。此外，它亦富含水分，能提供飽足感。

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