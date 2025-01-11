護心食物｜天氣冷加重心臟負擔！護心血管5類食物每天3瓣蒜降血脂

寒流來襲，氣溫驟降，冬季成為心血管疾病高發的時期。心血管疾病是一種慢性發炎的疾病，而寒冷天氣會引發血液濃度上升，並增加凝血能力，加重心臟負擔。



特別是冠狀動脈已經有動脈硬化的人，更容易因寒冷導致血流阻塞，進一步引發心絞痛或其他併發症。為了預防心血管疾病，調整飲食是非常關鍵的一環。

多吃5類食物有助預防心血管疾病（按圖👇👇👇）

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1. 富含葉酸（維他命B9）的食物

葉酸不足會導致體內半胱氨酸濃度升高，對血管內皮細胞造成損害，進而增加粥樣硬化的風險。多攝取富含葉酸的食物，有助於降低冠心病及中風的機率。

推薦食物：

蔬菜：菠菜、蘆筍、小白菜、生菜、椰菜花、黃豆、粟米、豌豆等帶葉蔬菜。

水果：哈密瓜、蜜瓜、香蕉、木莓、西柚、士多啤梨等。



2. 富含精氨酸的食物

精氨酸是生成一氧化氮的前體，能幫助舒張血管，調節血管張力並降低血管損傷的風險。

推薦食物：

含蛋白質食材：肉類、家禽、乳製品、魚類、豆類。

特別富含精氨酸的食物：朱古力、花生、核桃、香蕉、豆腐、紫菜、雞蛋、芝麻。



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3. 降血脂的食物

高血脂是心血管疾病的重要危險因素，適量攝取降血脂的食物，可以降低心肌梗塞和中風的風險，並幫助防止血栓形成。

推薦食物：

穀類及蔬果：燕麥粥、大蒜、洋蔥、香菇、士多啤梨、鳳梨、番茄、提子、柑橘等。



建議食用方式：每天早上食用一碗燕麥粥，連續8週可降低壞膽固醇約10%；每天食用3瓣大蒜或50克洋蔥，同樣具有降血脂效果。

4. 富含多種胺基酸與不飽和脂肪酸的食物

特定胺基酸（如甲硫氨酸、離氨酸、牛黃酸）與Omega-3不飽和脂肪酸，對血管的彈性及內皮細胞保護作用顯著，還能減少脂肪沉積。

推薦食物：

魚類：鰹魚、三文魚、吞拿魚、鯖魚、鯡魚。

其他：菠菜、海藻、奇異果籽。



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5. 富含亞硝酸鹽的食物

亞硝酸鹽雖常被與致癌物聯想，但其實人體自身也會生成亞硝酸鹽。足夠的亞硝酸鹽能誘導生成一氧化氮（NO），進而修復心臟組織，改善血液循環與心肌功能。

推薦食物：

綠色蔬菜：富含亞硝酸鹽的綠葉蔬菜，不僅能促進膽固醇排泄，還能有效穩定血壓、改善血液循環。



冬季氣溫低，心血管疾病的風險大幅提高，透過選擇適合的食物，結合規律生活習慣，能夠有效減少疾病發生的機率，守護健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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