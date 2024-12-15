缺鐵性貧血如何改善與治療？貧血「1指數太低」恐變心臟衰竭

在臨床上，缺鐵性貧血很常見，其主要原因包括血液流失、鐵質吸收減少或鐵質需求增加。值得注意的是，男性或停經後女性，如果罹患缺鐵性貧血，必須謹慎檢查，因為隱藏的出血，可能與胃腸道或泌尿道的腫瘤有關，不可輕忽！



缺鐵性貧血的真相：常見原因與潛在危機

女性生理期經血過多，或因潰瘍引發的胃腸道出血，是常見的缺鐵性貧血原因。台灣成大醫院內科部主治醫師許雅婷指出，孕婦、哺乳期婦女及生長中的孩童，因鐵質需求增加，若未適當補充，也可能出現缺鐵性貧血。缺鐵性貧血的症狀隨著病情的嚴重而變化，初期鐵質缺乏，可能尚未引起明顯不適，但隨著情況惡化，紅血球受到影響，導致貧血及血氧不足。

▼缺鐵性貧血會有什麼症狀？（點擊圖片查看👇👇👇）

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台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師鄧仲華提醒，貧血有很多類型，缺鐵性貧血是最常見的，但也有一些例外，比如說有些吃素的女生，可能因為維他命B12缺乏導致貧血；還有一些酒喝太多的人，因萎縮性胃炎導致胃部沒有辦法吸收維他命B12，也會引起貧血。

鄧仲華強調，如果缺鐵的話，應該到醫療院所先檢查一下，看自己究竟是哪一種類型的貧血，如果是地中海型貧血或維他命B12的貧血，就不一定需要補充鐵劑，而是需要其他的治療。

心臟負擔沉重！缺鐵性貧血致命危害曝光

缺鐵性貧血症狀，輕微者會導致頭暈、全身無力、食慾不振，嚴重則可能會有胸悶、胸痛等情況。鄧仲華提到，如果血紅素只有正常人一半或2/3，心臟就可能要多做工一倍以上，來維持足夠的氧氣輸送量，對心臟是很大的負擔；有些女性甚至因此心臟衰竭，而心臟衰竭一旦診斷，五年內的存活率只有不到40％。

▼動物、植物各10大含鐵食材（點擊圖片查看👇👇👇）

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缺鐵性貧血如何改善與治療？

台灣高雄秀傳醫院腸胃內科主治醫師吳亮寬指出，治療缺鐵性貧血首重是找出它的原因，是腸胃道出血、經血過多、懷孕或腸胃道吸收不足所導致的；如果有婦科、腸胃道相關症狀，則可尋求專業醫師協助診斷及治療。至於補充鐵質的部分，除了鐵劑之外，也可以多攝取含鐵食物。

富含鐵質的食物如肝臟、紅肉、蠔和豆類，是飲食補充鐵質的好選擇，其中牛肉、豬肉、蛋黃等動物性來源的鐵質吸收率較高，許雅婷建議，全穀類及深綠色蔬菜，如菠菜、小棠菜（青江菜）等，也能補充鐵質，雖然吸收率較低，但含量豐富，可以搭配富含維他命C的水果，如奇異果、檸檬汁等，有助於提升鐵質吸收。

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鐵質補充知多少？口服鐵劑的效果與副作用

如果鐵質缺乏比較嚴重怎麼辦？吳亮寬說，一般醫師也會開立鐵劑，甚至嚴重貧血會輸血來幫助改善鐵質。不過，口服鐵劑能快速提升體內鐵質含量，但也可能引發輕微胃腸道不適，如噁心、腹痛、便祕等。

缺鐵性貧血治療重點，在於發現並解決病因，補鐵只是對症處理的一部分。在醫師的處方下，適當使用口服鐵劑可以有效改善症狀，幫助逐步恢復健康，但診斷和治療過程中，不可忽略可能的潛在疾病。

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