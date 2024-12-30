濟州航空空難｜韓3大台恐全面停播綜藝　韓網瘋傳機體有缺陷多時

南韓濟州航空班機型號為737-800、機身編號HL8088的飛機，29日在務安機場疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下，最終衝出跑道撞擊外側圍欄後爆炸起火，目前機上181人有2人獲救，已確認124人死亡，推測機上其餘人員恐全部罹難。濟州航空召開臨時記者會，記者會上代表理事金梨培跟其他公司高層鞠躬致歉。



代表理事金梨培表示自己身為領導者，將負起全責並盡力協助調查事發原因。因應此事件，韓國三大電視台在節目播出上都作了調整，《2024 MBC放送演藝大賞》取消，SBS《Running Man》、KBS《兩天一夜》也都停播。

目前機上181人有2人獲救，已確認124人死亡，推測機上其餘人員恐全部罹難。（Reuters）

濟州航空召開臨時記者會，記者會上代表理事金梨培跟其他公司高層鞠躬致歉。（Reuters）

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28日才飛桃園！濟州航空客機爆炸僅2人獲救

據悉，濟州航空在務安機場的國際航線開通不到一個月，失事飛機28日才剛執飛完桃園-務安航線，沒想到只過了一天就發生死亡意外。



稍早有一名27日曾經搭乘同一架飛機從曼谷返回務安的南韓籍旅客則表示，自己當時搭乘HL8088從曼谷返回務安時，飛機在起飛前數度引擎熄火，然而向機組人員反映後，濟州航空仍選擇繼續飛回務安機場。此外，南韓網路論壇紛紛傳出濟州航空維修環境惡劣，且有多人指出一直存在機體缺陷問題。

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MBC演藝大賞取消！南韓3大台恐全面停播綜藝

事發後，電視台MBC、KBS及SBS均進入特別新聞模式，取消原定節目播出，全力報導事故進展。MBC表示，當天原定的《出發！Video旅行》及《蒙面歌王》等節目將停播，並取消《2024 MBC放送演藝大賞》的紅毯活動，但頒獎典禮仍正常舉行，至於30日的《演技大賞》及31日的《歌謠大祭典》，官方表示將視情況再做決定。



KBS和SBS也正考慮調整年末活動安排，KBS已宣布取消當日的綜藝節目，包括《兩天一夜》、《社長的耳朵是驢耳朵》等，而SBS則表示，31日的《演藝大賞》是否如期舉行則尚未確定。

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