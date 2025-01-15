尹錫悅或住拘留所10m²單人間　每餐成本僅8.5元　今日晚餐吃...？

韓國總統尹錫悅因涉嫌帶頭發動內亂等嫌疑於1月15日被逮捕，成為韓國憲政史上首個於在任時期被捕的總統。據韓國《中央日報》報道，高級公職人員犯罪調查處（公調處）對尹錫悅的調查結束後，他將會立即被轉移到首爾看守所（Seoul Detention Centre），於單人牢房內關押。



尹錫悅15日上午被捕並在公調處接受調查，根據規定，執法機關需要在逮捕後的48小時內向法院申請正式拘捕令、延長拘留尹錫悅20天，法院會根據尹錫悅是否有可能破壞證據或干涉證人作出決定。一旦申請被駁回，尹錫悅就會在48小時後被釋放。

2025年1月15日，據指當時身在車內的尹錫悅正前往公調處接受調查。（截圖自YouTube@ytnnews24）

根據公調處的說法，尹錫悅在被拘留期間，如果不接受審問，將被關在首爾看守所。路透社報道指，考慮到尹錫悅的總統身份和先例，他很可能會被分配到設備較好、面積約10平方米（約107平方呎）的單人牢房。

圖為2025年1月15日，位於韓國京畿道義王市的首爾拘留所。（Reuters）

到達拘留所後，尹錫悅將被確認身份並接受健康檢查，每天早上要在6:30起床，晚上9:00熄燈。根據韓國懲教署（Korea Correctional Service）的規定，拘留所每天會為囚犯提供2,500卡路里的食物，每餐成本約為1,600韓元（約8.53港元）。根據拘留所提供的菜單，若尹錫悅15日晚在拘留所進餐，他會吃到烤牛肉、泡菜、捲餅以及喝芽菜湯。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅被捕後來到公調處接受調查。（Reuters）

據指，除尹錫悅外，韓國前總統朴槿惠和三星電子（Samsung）董事長李在鎔在內的其他知名人士都曾在首爾拘留所暫住過。