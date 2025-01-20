拜登是偽君子　特朗普是偽暴君

1月20日特朗普（Donald Trump）宣誓就任美國總統。鮮花和掌聲過後，特朗普將改變什麼， 前總統拜登（Joe Biden）給特朗普留下了什麼，特朗普的第二任期是可怕嗎？



拜登是傳統美國政治精英，其政策延續了以往的基調，以大國的自覺來參與國際事務，以大國的身份來聯合盟友捍衛美國的權威。在拜登任內，美國還是那個世界警察，還是那個能夠為盟友遮風擋雨的美國。

特朗普上台後似乎有一切都變了，特朗普是那個終結了對盟友恩惠，對挑戰者十分強硬，對周邊國家毫不客氣的暴君。吞併加拿大，購買格陵蘭，24小時解決俄烏衝突，上任前必須實現加沙停火，否則這樣的用詞頻頻出現背後特朗普展現了美式霸權。似乎特朗普上台後一切都不一樣了。一切的問題都可以因為特朗普而迎刃而解。如果放在20年前，特朗普就是下一個克林頓（Bill Clinton）和小布殊（George W. Bush）。承接蘇聯解體的東風一展美國神威。

1月15日，拜登在白宮橢圓形辦公室發表告別講話。（Reuters）

但現實是美國實力已經在不斷衰落。從奧巴馬（Barack Obama）政府開始，伴隨着新興國家崛起，美國和西方世界在全球的實力佔比就在不斷縮減。美國已經不是那個振臂一呼應者雲集的美國。

從阿富汗撤軍，從伊拉克撤軍，從中東戰略轉移的美國非常清醒，「巧實力」（smart power）不過是奧巴馬政府掩蓋實力衰落的一種說辭和政策技巧。拜登政府的聯合盟友不過是整合全球資源應對挑戰的一種力不從心，特朗普的美國優先不過是美國沒有足夠的力量支撐內外政策只能先考慮自己的選擇。

從特朗普第一任期到第二任期，兜兜轉轉，不是美國變得強大了，只是美國換了個領導人而已。特朗普能夠改變什麼？除了將美國強大時施展的一些優惠待遇取消， 除了讓美國盟友以及比美國更小的國家承擔更多的義務，除了從盟友和小國處獲得更多的利益，美國還能幹什麼？特朗普從盟友處挖的利益，從小國處取得的好處能夠讓美國更偉大嗎？

2025年1月16日，白宮首席攝影師特羅克（Daniel Torok）在X上傳了候任總統特朗普（Donald Trump）的官方肖像照（右），被發現與他2023年8月在亞特蘭大監獄拍的「大頭照」非常相似。（Reuters & X/ @dto_rok）

美國優先可以獲得短暫的利好。能兼其小故能成其大。特朗普的孤立主義和美國優先如果順利實施，美國的利得可以保證，但是美國距離以往的單極霸權只會越來越遠。美國之所以是美國，是因為美國可以承擔責任，而不是自私自利，大國之所以是大國，是因為大國能夠承擔更多，貢獻更多。從這個角度看，特朗普實際上並不能改變什麼。

特朗普以其商人的背景和強盜做法在國際舞台上非常特別。他和以往領導人的區別是敢於冒險沒有底線。這是他能帶來的最大變化。美國餘威仍在，所以特朗普施展的任何一點冒險足以產生相當大的威懾力。這是不少國家對特朗普上台真正擔憂的地方。

如果說拜登這樣的政治精英在操弄地緣政治和大國對抗時講究戰略策略的配合，講究面上一套別後一套，陰謀陽謀同步施展，是事實上的偽君子。那麼特朗普看似內外接強，以「all in」的姿態來對待一切，不過是偽暴君。在面對真正的政治強人時，特朗普的強硬就變成了欺軟怕硬。

2025 年1月19日，在正式就職前夕，美國總統當選人特朗普（Donald Trump）參加在華盛頓特區舉行的支持者集會。（Reuters）

特朗普戲稱加拿總理杜魯多（Justin Trudeau）是美國第51州州長，對於日本首相石破茂的會晤請求置之不理，展現了十足的霸道、傲慢與偏見。

但是在談到中國國家主席習近平時特朗普說他是一個「了不起的人」「一個強有力」的人，「我們關係很好」。從第一任期開始，特朗普就不止一次流露對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的溢美之詞，誇普京是在「俄羅斯國內外都深受尊敬的人」，普京的領導能力是A級的，普京是非常好的領導者，遠超奧巴馬。對於普京出兵烏東，稱讚普京的行動是「天才」之舉，「這是我見過的最強大的和平力量。他們軍隊的坦克比我見過的還要多。他們會維護和平的。」對於朝鮮領導人金正恩，特朗普2018年在同他會晤後說他是聰明小子，金正恩會證明所有人都錯了。

偏愛讚美政治強人的特朗普從心態上多多少少有些慕強心理。特朗普並不是傳統意義上的強勢領導人，很有可能是一個慕強欺軟的領導人。

特朗普二次回歸後政治上非常自信，但當傳統政治領導人在謀劃如何做得更好時，特朗普秉持將自己同政治強人比肩的心態。他能夠做到去商人標籤，成為成功的政治家就已經是天花板。出發點不同，所以目標不同。理解特朗普才能理解美國。特朗普第二任期不可能放過歐洲，也不太可能放過其他盟友。對待中俄的強硬成色幾何，大家可以拭目以待。