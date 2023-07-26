英國王室｜哈里梅根傳欲搬進美國另一高級社區　遭居民猛烈反對

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的美國生活近日數度踢到鐵板。



兩人日前遭音樂串流平台Spotify主管暗酸是「騙徒」，形象重創，甚至還有報道指出兩人遭荷里活孤立。

過去有媒體報道，兩人打算在加州聖巴巴拉（Santa Barbara）與世隔絕的高級私人社區「希望牧場」（Hope Ranch）買屋。消息一出，隨即引發當地居民恐慌，地產經紀接居民電話接到手軟。

全區僅3條馬路與世隔絕 點圖看看「希望牧場」的豪宅及樓價：

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《紐約郵報》報道，哈里與梅根打算在「希望牧場」買屋的消息，9個月前遭聖塔芭芭拉當地媒體報道後，一名地產經紀業者透露，他現在仍會接到希望牧場居民的電話，擔憂哈梅與維安團隊搬入後，會打擾私人社區的寧靜。

據了解，希望牧場的房屋售價高達2250萬美元，社區內僅有3條公用道路，環境清幽、與世隔絕。

這位不具名的地產經紀指出，當地居民不想要改變，也不想要社區變得喧囂。另一名地產經紀也指出，當地居民對這個消息很不高興，他們希望哈里與梅根留在現居地，不要讓希望牧場受到矚目。

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儘管英國小報本週指出，哈里與梅根正悄悄地在洛杉磯豪宅區馬利布（Malibu）看屋，但該地產經紀堅稱他們從很久以前開始，就考慮搬到希望牧場。

哈里與梅根目前居住在加州聖塔芭芭拉郡蒙特西托（Montecito），當地眾星雲集，知名歌手Katy Perry和演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）、Maroon 5主唱Adam Levine、脫口秀天后奧花雲費（Oprah Winfrey）等人都住在該區域。

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地產經紀透露，希望牧場的居民擔心他們的社區會成為「蒙特西托」的延伸區域。

過去住在希望牧場的民眾指出，像哈里與梅根這種知名人士入住後，絕對會讓社區出現巨大改變，當地居民絕不希望這樣的狀況發生，他認為當地社區委員會將反對到底。因為委員會負責人小心翼翼地讓社區保持現狀、並維護居民隱私，畢竟這是希望牧場最吸引人之處。

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