【一分鐘看世界】金正恩訪華、華府停擺特朗普負責、脫歐推遲？

早晨，今天是1月9日，星期三。
另一個工作天的來臨，你需知道以下五宗國際新聞：
金正恩四顧京城
朝鮮領袖金正恩訪問中國四日，他出發前獲大批官員到場送行，心情看來不錯。而這次亦是這位朝鮮領袖第四度訪華，同時正值美中貿易談判，有指金正恩此行是希望向中國取經，務求在日後的對美談判取得有利位置。但話說回來，他今次出訪的安排與之前大有不同……（按此閱讀更多）
金正恩在周一（7日）啟程訪華。（視覺中國）
圍牆爭議
美國政府受到興建圍牆撥款一事而導致局部停擺，至今已經踏入第三周。白宮即使嘗試減輕停擺在各方面的影響，但可能帶來重大法律風險。不過提到事件重心的圍牆爭議，總統特朗普為甚麼一直為此執着至今？（按此閱讀更多）
美墨圍牆：大批來自中美洲國家的難民接連北上，希望到美國尋求庇護。特朗普自競選總統以來已揚言要建牆杜絕非法移民。（路透社）
美中貿易戰有得deal？
美國派出貿易代表到中國舉行新一輪談判，各方都非常關心談判結果。不過經過兩日會面後，仍未有任何結果公布，取而代之的是雙方決定「加時作賽」……（按此閱讀更多）
脫歐難題未解決
英國脫歐期限將至，但協議仍未獲國會通過，首相文翠珊強調如期與歐洲「分手」，歐盟亦會盡力協助英國落實協議。不過有分析認為，英國脫歐引起的混亂形勢，對於歐盟而言可能是好事……（按此閱讀更多）
沙特逃亡少女終可圚自由夢？
沙特阿拉伯18歲少女奎農稱遭家人虐待，決定乘飛機逃亡到澳洲，但在曼谷轉機時被沙特官員扣留。有指利雅得政府要求引渡奎農回國，惟她堅拒與家人團聚。最終獲聯合國難民署（UNHCR）出面提供保護，澳洲亦考慮批出她的難民資格……（按此閱讀更多）
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