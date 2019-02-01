【一分鐘看世界】中美貿易談判、奪命寒流、委內瑞拉三個可能

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早晨，今天是2月1日，星期五。

展開新一個月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易談判

中美貿易代表團周三（30日）起一連兩日在華盛頓談判。特朗普周四（31日）指，在他短期內再與中國國家主席習近平會面並取得共識前雙方不會達成最終協議。會後，特朗普與中國國務院副總理劉鶴會面。特朗普稱接獲習近平的信件，後者在信中指，期望在90日「休戰期」內與對方會面，並在期限前達成協議。

「休戰期」將盡，觀乎雙方在所謂「結構性」問題的談判項目，其實中方若在有關項目採取積極回應，長遠而言對中國極為有利。有消息指中國願意大量增購美國商品，務求在2024年消除貿易逆差。但即使再如何增購，其實終究無法完全解決貿易問題……（按此閱讀更多

中美貿易談判周四（31日）繼續於美國華盛頓進行。會後，中國國務院副總理劉鶴會見美國總統特朗普。（美聯社）

奪命寒流

美國中西部周三（30日）繼續受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，明尼蘇達州（Minnesota）部分地區溫度低至攝氏零下48度，比南極的零下31度更寒冷。惡劣天氣至少奪去12人性命。中西部所有學校周三及周四（30至31日）停課，不少人索性苦中作樂，諗計玩餐飽。這場罕有嚴寒亦觸發不少討論熱點，包括火燒路軌「驅寒」，以及官員質疑停課決定，引發美國人是否變弱的大辯論……（按此閱讀更多

美國中西部周三（30日）繼續受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，明尼蘇達州（Minnesota）部分地區溫度低至攝氏零下48度，比南極的零下31度更寒冷。情況猶如電影《明日之後》（The Day After Tomorrow）的場景。（Getty Images）

委內瑞拉三個可能

委內瑞拉政治亂局持續，周三（30日）再有數千名反對派示威者，按瓜伊多號召上街示威。早前有傳總統馬杜羅（Nicolas Maduro）企圖將國家的黃金儲備運走，他亦警告美國人民要阻止特朗普政府向委國派兵，否則或會為美國帶來像越戰般的新災難。有美國國防部前高層估計，若然出兵最少要動員2.5萬名士兵。委內瑞拉將何去何從？（按此閱讀更多

蘋果VS Facebook

蘋果與Facebook兩大科技巨頭因後者的一個應用程式而掀起「冷戰」，外界估計雙方短時間內難以改善關係。但所謂「口裏說不，身體卻很誠實」，分析相信兩家科技巨企看在錢銀份上，還是會坐下來「三口六面講清楚」，尋求雙方接受的方案……（按此閱讀更多

美國「封殺」華為

有報道指歐盟正考慮「封殺」華為參與鋪設5G網絡。美國駐歐盟大使周四（31日）表示，基於安全考慮，美國建議消費者棄用華為，轉用西方國家的產品……（按此閱讀更多

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