【一分鐘看世界】中美貿易談判、奪命寒流、委內瑞拉三個可能

早晨，今天是2月1日，星期五。
展開新一個月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判
中美貿易代表團周三（30日）起一連兩日在華盛頓談判。特朗普周四（31日）指，在他短期內再與中國國家主席習近平會面並取得共識前，雙方不會達成最終協議。會後，特朗普與中國國務院副總理劉鶴會面。特朗普稱接獲習近平的信件，後者在信中指，期望在90日「休戰期」內與對方會面，並在期限前達成協議。
「休戰期」將盡，觀乎雙方在所謂「結構性」問題的談判項目，其實中方若在有關項目採取積極回應，長遠而言對中國極為有利。有消息指中國願意大量增購美國商品，務求在2024年消除貿易逆差。但即使再如何增購，其實終究無法完全解決貿易問題……（按此閱讀更多）
中美貿易談判周四（31日）繼續於美國華盛頓進行。會後，中國國務院副總理劉鶴會見美國總統特朗普。（美聯社）
奪命寒流
美國中西部周三（30日）繼續受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，明尼蘇達州（Minnesota）部分地區溫度低至攝氏零下48度，比南極的零下31度更寒冷。惡劣天氣至少奪去12人性命。中西部所有學校周三及周四（30至31日）停課，不少人索性苦中作樂，諗計玩餐飽。這場罕有嚴寒亦觸發不少討論熱點，包括火燒路軌「驅寒」，以及官員質疑停課決定，引發美國人是否變弱的大辯論……（按此閱讀更多）
美國中西部周三（30日）繼續受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，明尼蘇達州（Minnesota）部分地區溫度低至攝氏零下48度，比南極的零下31度更寒冷。情況猶如電影《明日之後》（The Day After Tomorrow）的場景。（Getty Images）
委內瑞拉三個可能
委內瑞拉政治亂局持續，周三（30日）再有數千名反對派示威者，按瓜伊多號召上街示威。早前有傳總統馬杜羅（Nicolas Maduro）企圖將國家的黃金儲備運走，他亦警告美國人民要阻止特朗普政府向委國派兵，否則或會為美國帶來像越戰般的新災難。有美國國防部前高層估計，若然出兵最少要動員2.5萬名士兵。委內瑞拉將何去何從？（按此閱讀更多）
蘋果VS Facebook
蘋果與Facebook兩大科技巨頭因後者的一個應用程式而掀起「冷戰」，外界估計雙方短時間內難以改善關係。但所謂「口裏說不，身體卻很誠實」，分析相信兩家科技巨企看在錢銀份上，還是會坐下來「三口六面講清楚」，尋求雙方接受的方案……（按此閱讀更多）
美國「封殺」華為
有報道指歐盟正考慮「封殺」華為參與鋪設5G網絡。美國駐歐盟大使周四（31日）表示，基於安全考慮，美國建議消費者棄用華為，轉用西方國家的產品……（按此閱讀更多）
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