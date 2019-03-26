【何志平案】涉案人士下場各異　政壇強人不倒　華信主席去向不明

香港民政事務局前局長何志平被指在擔任中華能源基金會秘書長期間，涉嫌行賄非洲政要案，美國法院周一（25日）作出裁決，何志平遭判囚三年及罰款40萬美元（約314萬港元），假如扣減刑期，他最快2020年夏天出獄，並面臨即時遣返香港的可能。 這宗官司由何志平被捕到判刑歷時一年多，暫時告一段落。不過回顧整宗官司，涉事人物命運各異。本文為大家簡介他們的下場。

何志平

離開香港政府後，他加入中國企業華信能源公司屬下的非牟利機構中華能源基金會，並出任秘書長一職。他涉嫌在2014至2016年間，代表中國華信能源有限公司以「捐款」為名，賄賂第69屆聯合國大會主席烏干達外長庫泰薩 （Sam Kutesa），又透過塞內加爾前外長加迪奧（Cheik Gadio） 向乍得總統代比 （Idriss Deby） 行賄，為華信換取生意機會。

何志平2018年底在美國被陪審團裁定洗黑錢等7項控罪罪成，控方在最後書面陳詞形容，何志平是世故的商人和前官員，利用自己的地位行賄，在案中角色關鍵，主動策劃行賄案，建議法官判處他監禁五年，罰款40萬美元，法院最終宣判三年刑期。

何志平案今日以判刑3年、罰款40萬美元（約314萬港元）作結。何庭上親自陳詞求情，其代表律師未提上訴。（美聯社）

烏干達外長庫泰薩 （Sam Kutesa）

何志平2014年結識庫泰薩，並邀請對方訪華。庫薩爾在2015年8月曾訪問中國及香港，亦有與中國華信的主席葉簡明見面。庫泰薩在2016年續任外相後，多次向何志平發電郵，希望對方以捐款或貢獻方式支持他們的一個基金，又稱可安排華信主席以貴賓身份出席總統就職禮。

何志平之後在公司高層報告提到，與烏干達打好關係，可以爭取商機之餘，亦可與鄰近多個國家打好關係，又建議可以現金支持他們的政府。最終他把50萬美元存到庫泰薩妻子提供的一個戶口。

庫泰薩至今都沒有被美國起訴，更繼續擔任外長至今。

何志平又被指向烏干達前外長庫泰薩行賄，向其提供50萬美元捐款。（資料圖片／視覺中國）

塞內加爾前外長加迪奧（Cheik Gadio）

加迪奧透過塞爾維亞前外長耶雷米奇（Vuk Jeremić）認識何志平，之後幫助何志平及華信高層接觸乍得總統代比（Idriss Deby）。加迪奧原本被指與何一同串謀行賄代比被捕，但因為轉作污點證人而獲撤銷控罪。

加迪奧回國後，目前擔任當地一個政黨主席。

何志平案中關鍵人物有塞內加爾前外長加迪奧，他後來成為污點證人。（資料圖片／美聯社）

乍得總統代比 （Idriss Deby）

何志平在加迪奧的介紹下，曾向代比送上2百萬元美金禮盒，希望為華信取得當地的石油合約，但最終雙方未有達成任何合約。

代比在1990年出任總統至今，即使受到這宗收賄醜聞影響，對他的地位並無影響。不過在他的執政下，當地人權狀況惡劣，與他上台時所提出的承諾背道而馳。他雖然可以多次連任總統，但其中一個主要原因，是在野政黨批評選舉不公而連番杯葛。

乍得的總統任期為五年，但根據2005年規定，總統只可連任一屆。不過代比已經表明有意廢除有關規定，換言之他希望可以在2021年大選後繼續保住權力。

何志平被控以200萬美元現金賄賂乍得總統代比。（資料圖片／視覺中國）

華信能源董事局主席葉簡明

葉簡明是中國華信能源有限公司的創始人、董事會主席。《香港01》曾報道，中華能源基金會背景神秘，在香港和美國均有註冊，美國《國家利益》雜誌2015年曾發表文章，指中國利用智庫對台統戰，當中就提及中華能源基金，以及其背後的中國華信能源。

葉簡明一直不為港人熟悉，直至2016年新民黨主席葉劉淑儀創立「海上絲綢之路協會」，邀葉簡明擔任特別顧問，《香港01》還揭發，原來葉簡明低調擔任新民黨顧問。不過在何志平賄賂事件中，他一直沒有被美國司法部門列入起訴名單，但中國傳媒《財新》曾在2018年3月發表名為《葉簡明被調查 中國華信命運如何》的爆料文章，但有關文章刊出後很快刪除，但至今他的行蹤依然成謎。

何志平被指為中國華信能源洽商機，該公司的董事會主席為葉簡明。（資料圖片）

路祥安



有「董建華家臣」之稱的路祥安曾任中華能源基金會主席及副秘書長，在華信與加迪奧的電郵通信中，已有電郵副本送給路祥安，後者更出面力勸不滿顧問費太少的加迪奧接受有關費用。

路祥安在2018年2月懷疑因流感引致併發症離世，終年66歲。

前《大公報》記者張雅（左一）任中華能源基金會首席主任，曾多次與基金會秘書長何志平（右二）、已故的基金會副秘書長路祥安（右一）出訪。（中華能源基金會網站）

（綜合報道）