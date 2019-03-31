阿德恩今首度訪華　回顧嘗試走出谷底的「中新關係」

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周日（31日）將啟程訪問中國，與國家主席習近平及國務院總理李克強會面。此行是她上任近18個月以來，首度訪問這個最大貿易伙伴。 在美國「挑撥」下，中紐關係近年因為華為事件出現暗湧。阿德恩原本打算2018年年底訪華，但訪問以及兩國旅遊年活動亦相繼押後，被視為關係惡化的跡象。這次終於順利成行，相信是兩國冰釋前嫌的第一步。

因美國而起波瀾

新西蘭以往一向重視與中國的關係，尤其在貿易方面。2008年新西蘭與中國簽署自由貿易協議，成為首個這樣做的已發展國家。

11年後，中國已是新西蘭的最大貿易伙伴，2018年貿易總額達到200億紐元（約1068億港元）；中國是紐國旅遊業的最二大市場，亦是當地外國留學生最大來源國。雙方經貿關係密不可分，然而美國從中挑撥卻令兩國關係陷入困境。

美國跟新西蘭同是情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）成員。2018年4月，美國中情局（CIA）前分析員馬蒂斯（Peter Mattis）到國會作供稱，新西蘭執政工黨收受中國共產黨有關人士捐款，更直指阿德恩放任不管，呼籲「五眼聯盟」考慮踢新西蘭出會。

中紐關係：新西蘭2018年11月宣布禁止一間國內電訊商採用華為5G設備，令中紐關係直插谷底。（路透社）

致力修補裂痕

同年11月，新西蘭政府通訊安全局宣布對華為5G設備下禁令，阻止該國電信公司Spark採用有關設備。Spark指當局交出理由是「對國家安全構成重大風險」；政府則強調是技術問題，指決定不受盟友干預。外界認為是美國施壓見效。

新西蘭政府強調華為非遭全面封殺，但之後傳出一連串壞消息，阿德恩原定2018年底訪華行程推遲；中國2月押後與新西蘭合辦的大型旅遊活動；甚至有指2019年中國學生數目也因而急劇下降。阿德恩2月時承認，兩國關係面臨挑戰。

阿德恩多次嘗試「修補」關係，她1月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）時表示，政府已向華為保證，將給予公平對待。她之後亦強調，自己國家會自行評估華為設備風險，試圖釋除華為、甚至中國的疑慮。

中紐關係：新西蘭總理阿德恩2019年1月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，政府已向華為保證給予公平對待，被視為向華為及中國一個正面交代。（路透社）

恐襲案拉近兩國關係

華為亦不放棄新西蘭市場，繼續在當地發動攻勢。它2月在當地兩大報章刊登廣告，寫上標語「沒有華為的5G，有如欠缺新西蘭的欖球界」，希望打破美國的圍堵。

在一番積極互動下，加上基督城清真寺恐襲案後，中國國家主席習近平及國務院總理李克強分別致電慰問，這亦有助兩國關係逐漸重回正軌，促成這次訪華成事。

（綜合報道）