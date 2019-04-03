【一分鐘看世界】中美再談判、日本年號後備方案、埃爾多安輸了？

早晨，今天是4月3日，星期三。
多雲微雨的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
中美再談判
中國國務院副總理劉鶴周一（4月1日）啟程到美國，準備參與周三（3日）舉行的新一輪中美貿易談判，為有關爭議尋求達成協議。《紐約時報》引述美國商會執行副會長布里連特（Myron Brilliant）表示，兩國處於達成協議的最後階段。在劉鶴抵達華盛頓之前，中美之間在受政治影響較大的汽車產業上之態度變化，就可以說明些問題；中美貿易戰在爆發一年後，趨勢已然調整，乃可說是變更……（按此閱讀更多）
特朗普早在2017年10月宣布，美國鴉片類藥物危機是全國性公共衛生緊急事件，還說美國必須阻止「廉價又致命的芬太尼」從中國湧入。同年11月他與習近平在北京見面時，兩人便討論到這項危機。2018年8月，特朗普再次在Twitter上稱，芬太尼正通過郵政系統從中國湧入美國，呼籲參議院儘快通過 STOP 法案，杜絕毒品危機。圖為特朗普2017年11月訪問北京時發表演講。（VCG）
日本年號後備方案
日本周一（1日）正式宣布新年號「令和」，並會在5月1日新天皇登基時使用。官房長官菅義偉原本說明不會公開其他年號的方案，但日本放送協會（NHK）取得內部消息，公開了其餘5個所有的年號方案。「令」字雖然是首次採用，但原來它在很多年前，也差點獲選中成為新年號組合，惜最後沒有成事，至今次第二度「入圍」，正式跑出……（按此閱讀更多）
內閣官房長官菅義偉在日本時間4月1日早上大約11時40分，公布新年號為「令和」。「令和」取自日本詩歌集《萬葉集》第五卷，梅花歌卅二首中的「初春令月，氣淑風和」。（Getty Images）
埃爾多安輸了？
土耳其周日（3月31日）舉行地方選舉，點票公作已經接近完成，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）領導的正義與發展黨（Justice and Development Party，AKP）在多個選區與反對派共和人民黨（Republican People's Party）爭持激烈。其中後者宣布已經取得首都安卡拉（Ankara）的控制權，撼動埃爾多安17年政權。另一方面，經過多月的警告後，美國五角大樓周一（1日）宣布暫停向北約（NATO）盟友土耳其付運F-35戰機，抗議安卡拉決定購置俄羅斯S-400地對空導彈系統……（按此閱讀更多）
英國脫歐
英國國會周一（4月1日）否決多個脫歐選項後，當地前景仍未明朗。英國首相文翠珊周二（2日）表示，將會尋求將脫歐進一步推遲。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周二（2日）認為，英國很大機會在無協議情況下與歐盟分手。英國《太陽報》報道，內閣對留在關稅同盟的脫歐選項漸有共識，如首相文翠珊的脫歐協議第四次遭否決，將「勉強」接受有關方案……（按此閱讀更多）
聖彼得堡軍事學院爆炸
俄羅斯聖彼得堡一間軍事學校周二（4月2日）發生爆炸，至少3人受傷，傷者無生命危險，目前未知爆炸原因……（按此閱讀更多）
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