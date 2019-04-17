【一分鐘看世界】法聖母院大火、美日美歐談判、印尼大選開鑼

早晨，今天是4月17日，星期三。
打工仔「安心」上班的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
法聖母院大火
法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間周一（15日）下午發生大火，濃濃黑煙直衝天際，遠在數公里亦能看到煙霧瀰漫，大批消防員趕到現場搶救。教堂標誌性的尖塔更被烈焰包圍，之後折斷塌下；教堂內部的木建築亦起火。經過9小時的救援行動後，法國消防部門周二（16日）終將大火救熄。法國內政部就稱，雖然教堂屋頂的三分之二及標誌性的尖塔被摧毀，但消防員已成功保住教堂的主結構以及兩座塔樓。巴黎聖母院與艾菲爾鐵塔一樣，是法國的象徵，院內更有多件非常珍貴的裝飾與藏品，每件背後都有一段故事。這棟超過850年的歷史建築嚴重焚毀，全球民眾為此感到惋惜之餘，有歷史學家認為，這宗悲劇是長年來遭到忽視的結果……（按此閱讀更多）
巴黎聖母院大火：法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間4月15日下午發生大火，目前火勢已被完全撲滅。這座擁有850年歷史的哥特式建築遭烈火肆虐後，三分之二教堂屋頂及標誌性的尖塔被焚毀。圖為大火前後對比圖。（美聯社／路透社）
美日美歐談判
日美兩國政府周一（15日）美國華盛頓展開部長級的新貿易談判。日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）磋商後表示，打算以農產品及工業製品的關稅為中心議題，展開貿易談判；歐盟成員國同日以多數票通過，授權歐盟與美國正式啟動貿易談判。美歐雙方早在去年7月承諾開展「雙邊關係新時代」，然而遲至本周一（15日）歐洲理事會才正式通過啟動美歐貿易談判。外界有見中美貿易戰的開展，預想美國最終還是會走上「聯歐制華」之路。不過，這一次美歐貿易談判尚未開展，已有不少失敗的徵兆……（按此閱讀更多）
特朗普的關稅策略，初時用起來技震對手，現在各國都看透了其招數。（路透社）
印尼大選開鑼
印尼5年一度的總統大選即將於周三（4月17日）上演，當地警方在可能發生衝突的地區增強安保措施、加強網絡巡檢，並制定應急計劃，確保大選順利舉行。屆時印尼現任總統佐科維多多（Joko Widodo）與大印尼運動黨主席、退役將軍普拉博沃（Prabowo Subianto）將一決勝負。不過，這不是兩人的第一次交鋒。回顧2014年印尼大選中佐科維多多與普拉博沃的對壘局面，外界亦戲稱今次大選是2014年大選的重演……（按此閱讀更多）
世越號五周年
周二（16日）是韓國世越號事件的5周年，韓國舉行悼念活動。2014年4月16日，載着476人的世越號在前往濟州島途中，於珍島郡附近意外沉沒，造成304人死亡。但5年過去，意外的原因依然未明……（按此閱讀更多）
中美貿易談判
中美繼續就貿易協議磋商，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（16日）表示，中美兩國的貿易談判在所有重要議題都取得良好進展，本周將繼續磋商。路透社同日引述消息人士透露，作為貿易協議的一部分，中國可能會撤銷對美國的家禽進口禁令，增加採購美國豬肉；美國亦要求中國放寬農產品市場准入……（按此閱讀更多）
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