【巴黎聖母院大火】燒足9小時　大火終被撲熄

法國消防部門周二（16日）稍早時間宣布，在經過9小時的救援行動後，終將巴黎聖母院大火救熄。法國內政部就稱，雖然教堂屋頂的三分之二及標誌性的尖塔被摧毀，但消防員已成功保住教堂的主結構以及兩座塔樓。

法國內政部副部長努內茲（Laurent Nunez）周二較早前表示，巴黎聖母院火勢已得到控制，但尚未完全撲滅，還存在一些火頭。法國建築師和專家已開會，研究確定巴黎聖母院主體是否穩定，消防員是否能從建築內部繼續進行救援行動。

巴黎聖母院、法國文化部和救援人員此前一起努力搶救聖母院內的文物。救援人員解釋為何不採用特朗普的建議、以飛機投擲水彈的方式滅火，是因為怕這麼做會毀壞建築。

努內茲表示，政府正着手調查這場大火的原因。多名警方消息人士說，初步推斷火災是意外。

巴黎聖母院在當地時間周一下午6時左右突然起火災。隨後數小時內，約400名消防隊員動用數十輛消防車及大量滅火設備救火。一名消防人員身受重傷。

巴黎聖母院在火災發生時正處於維修施工之中。聖母院在上周開始復修鉛造的尖塔，將塔頂上的十二門徒銅像拆下，工程人員將銅像「斬頭」後逐一吊走，結果逃過大火一劫。

法國總統馬克龍周一晚來到火災現場，其後將之列為國家緊急情況，又表示要重建聖母院，並呼籲進行國際眾籌。法國億萬富翁皮諾（Francois-Henri Pinault）之後表示，將出資1億歐元（約8.86億港元）幫助重建巴黎聖母院。

巴黎聖母院位於巴黎市中心塞納河畔，始建於1163年，1345年完工，是法國最具代表性的文物古跡之一，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

（綜合報道）