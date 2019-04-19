【通俄門】特朗普「通俄」？　妨礙司法公正？　調查報告重點一覽

歷時近兩年、由特別檢察官米勒（Robert Mueller）主導的「通俄門」調查早前終於結束，美國司法部周四（18日）公布長達448頁的調查報告。雖然部分內容經過塗黑，但仍得以讓公眾一窺究竟。 總統特朗普有沒有「通俄」，又有沒有妨礙司法公正，這兩點大概是民主黨最關注的內容，因為關乎到能否藉此彈劾特朗普，把他從總統位置拉下台。 如早前司法部長巴爾（William Barr）提交的報告摘要所指，無證據顯示特朗普團隊與俄勾結，但對特朗普是否有妨礙司法公正未有明確答案。米勒調查報告的「留白」部分，或在美國政界掀起一場腥風血雨決鬥。

通俄門：美國司法部周四（18日）公開調查報告，提到米勒沒有發現特朗普競選團隊成員與俄羅斯政府串謀，而司法部長巴爾（William Barr）也不認為總統特朗普有妨礙司法公正。（美聯社）

以下是通俄調查報告的重點：

特朗普無「通俄」 但兩者互惠互利

米勒未有搜集到足夠證據證明特朗普競選團隊與俄羅斯勾結，但報告寫明，俄羅斯政府以「徹底和有系統」的方式干預2016年大選。俄羅斯認為特朗普勝選對自己有利，因此努力確保特朗普能擊敗希拉里（Hillary Clinton）；特朗普競選團隊也相信，俄羅斯竊取並公開有關資料，亦對特朗普有利。

調查員發現雙方曾多次接觸，如商業往來、俄羅斯向特朗普競選團隊提供協助、邀請特朗普和俄羅斯總統普京會面、邀請競選團隊成員和俄羅斯官員會面等。當中包括莫斯科特朗普大樓（Trump Tower）房地產項目的磋商，以及競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）得悉克里姆林宮掌握希拉里的「黑材料」。

尋找「失落」的希拉里電郵

特朗普曾公開表示，希望俄羅斯從希拉里的私人伺服器中找到被刪除的電郵。其後，特朗普私下要求競選團隊找到有關電郵，後來出任國家安全顧問的弗林（Michael Flynn）便聯絡多人嘗試獲取郵件。但報告也指，無證據顯示競選團隊相關的人最終成功獲取希拉里的電郵。

通俄門：美國司法部周四（18日）公開調查報告，提到米勒沒有發現特朗普競選團隊成員與俄羅斯政府串謀，而司法部長巴爾（William Barr）也不認為總統特朗普有妨礙司法公正。（美聯社）

不排除特朗普妨礙司法公正

米勒調查10個事例，特朗普涉嫌濫用總統職權妨礙司法公正，干預「通俄門」調查或指示幕僚干涉。有關事例包括要求聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）中止對弗林的調查、要求前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）不避席「通俄門」調查、要求米勒只調查干預選舉的部分、要求辭退米勒等。

報告寫明，雖無斷定特朗普干犯罪行，但也不代表他無罪。米勒強調，如果調查員能夠證明特朗普無妨礙司法公正，便會在報告中列明。

幕僚抗命 拒同流合污干預調查

調查報告也指，部分特朗普的幕僚和顧問拒絕聽從有關指示，避免總統干預特別檢察官的調查。

2017年6月17日，特朗普致電時任白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn），要求開除米勒。惟麥克加恩拒絕，並決定寧願辭職，也不願引發另一次「星期六之夜大屠殺」（Saturday Night Massacre）。

通俄門：美國司法部周四（18日）公開調查報告，提到米勒沒有發現特朗普競選團隊成員與俄羅斯政府串謀，而司法部長巴爾（William Barr）也不認為總統特朗普有妨礙司法公正。（路透社）

最大「留白」 國會有權調查特朗普

巴爾雖表明，認為特朗普無妨礙司法公正，並指不知道米勒是否有意讓國會就此事擔當仲裁者。但事實是，米勒在報告中已寫明，國會可以就特朗普是否妨礙司法公正展開調查。

米勒指，國會有權阻止總統濫用權力，保護司法完整，並提到國會或可引用妨礙司法公正法律，應用憲法系統的檢查和平衡機制，以及無人能夠凌駕法律的原則，調查總統濫用權力的行為。

（綜合報道）