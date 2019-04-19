【通俄門】米勒上場特朗普驚到「爆粗」：我的總統任期將止

美國司法部周四（18日）公開「通俄門」調查報告節錄版，當中提到總統特朗普在2017年得悉米勒（Robert Mueller）獲委任為特別檢察官時，擔心自己的總統任期即將完結，甚至驚慌得「爆粗」。 特朗普之後曾要求時任白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）開除米勒，但對方拒絕。

2017年5月，特朗普從時任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）口中得知司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）委任米勒調查「通俄門」。塞申斯的幕僚長亨特（Jody Hunt）和麥克加恩當時亦在場。

據亨特的口供，特朗普頽然坐在椅上並說：「天啊，太可怕了。我的總統任期將止。大X鑊。」（Oh my God. This is terrible. This is the end of my Presidency. I'm fxxked.）

特朗普之後對塞申斯避席「通俄門」調查大發雷霆，質問對方：「你怎可讓此事發生？」據塞申斯指，特朗普當時向他說：「你理應要『保護』我。」

特朗普續說：「每個人都告訴我，如果有這些獨立檢察官，將毀掉你的總統之位。這（調查）需時數年，我將無法做任何事情。這是我遇到最糟糕的事情。」

特朗普其後要求塞申斯辭職，後者同意並在翌日遞上辭職信。特朗普接過後，多次再問塞申斯是否希望留任，塞申斯回答是，但表示由特朗普決定。特朗普最後同意塞申斯留任，並在兩周後歸還辭職信予對方。

報告亦指出，特朗普在2017年6月指示麥克加恩致電代理司法部長，指米勒負責調查工作存在利益衝突，必須被開除。不過麥克加恩拒絕，並決定寧願辭職，也不願引發另一次「星期六之夜大屠殺」（Saturday Night Massacre）。麥克加恩當時形容，特朗普要求他做的是「瘋狂的髒事」（crazy shit）。

（美國有線新聞網絡／哥倫比亞廣播公司）