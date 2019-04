【通俄門】米勒上場特朗普驚到「爆粗」：我的總統任期將止

美國司法部周四(18日)公開「通俄門」調查報告節錄版,當中提到總統特朗普在2017年得悉米勒(Robert Mueller)獲委任為特別檢察官時,擔心自己的總統任期即將完結,甚至驚慌得「爆粗」。 特朗普之後曾要求時任白宮法律顧問麥克加恩(Don McGahn)開除米勒,但對方拒絕。

2017年5月,特朗普從時任司法部長塞申斯(Jeff Sessions)口中得知司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)委任米勒調查「通俄門」。塞申斯的幕僚長亨特(Jody Hunt)和麥克加恩當時亦在場。

據亨特的口供,特朗普頽然坐在椅上並說:「天啊,太可怕了。我的總統任期將止。大X鑊。」(Oh my God. This is terrible. This is the end of my Presidency. I'm fxxked.)

特朗普之後對塞申斯避席「通俄門」調查大發雷霆,質問對方:「你怎可讓此事發生?」據塞申斯指,特朗普當時向他說:「你理應要『保護』我。」

特朗普續說:「每個人都告訴我,如果有這些獨立檢察官,將毀掉你的總統之位。這(調查)需時數年,我將無法做任何事情。這是我遇到最糟糕的事情。」

特朗普其後要求塞申斯辭職,後者同意並在翌日遞上辭職信。特朗普接過後,多次再問塞申斯是否希望留任,塞申斯回答是,但表示由特朗普決定。特朗普最後同意塞申斯留任,並在兩周後歸還辭職信予對方。

報告亦指出,特朗普在2017年6月指示麥克加恩致電代理司法部長,指米勒負責調查工作存在利益衝突,必須被開除。不過麥克加恩拒絕,並決定寧願辭職,也不願引發另一次「星期六之夜大屠殺」(Saturday Night Massacre)。麥克加恩當時形容,特朗普要求他做的是「瘋狂的髒事」(crazy shit)。

