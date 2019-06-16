美國印度貿易磨擦醞釀逾年　緣自特朗普2018年對進口鋼鋁徵稅

印度政府周六（15日）表示，周日（16日）起向美國28項貨品徵收關稅，稅率最高達120%，顯示兩國將發生新一輪貿易戰。其實美印貿易磨擦並非新鮮事，可從2018年3月美國總統特朗普（Donald Trump）向所有進口鋼鋁徵收關稅談起。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）數據顯示，美國和印度2018年的雙邊貿易額約值1420億美元（約1.1萬億港元），較2001年增長7倍。美國對印度的貿易逆差是242億美元（約1887億港元）。

2018年3月1日，美國向所有進口鋼鐵和鋁進口分別徵收25%和10%的關稅。印度2018年6月發布指令，稱將對一系列美國產品徵收高達120%的進口稅，後來當局以兩國進行貿易談判為由，押後實施稅款。

2018年下旬，印度與俄羅斯簽署總值54.3億美元（約423.5億港元）的S-400防空導彈系統協議；與此同時，印度持續購入來自伊朗的石油。新德里政府做法引起特朗普不滿，後者威脅對實施制裁。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）2019年2月與印度代表召開視像會議，商討緩解貿易紛爭，惟雙方未有共識。特朗普3月去信國會，表示有意取消印度在普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）繼續享有發展中國家待遇。此舉料會令總值56億美元的印度出口受到打擊。

時至2019年6月5日，有關取消GSP的通知期限結束，美國取消約56億美元印度出口貨品零關稅待遇。印度最終在周日（16日）還擊，向包括杏仁、蘋果及核桃等28項美國貨品徵收關稅。

印度此番「出手」發生在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月24日訪問印度之前。外界預期美印雙方會討論兩國的貿易分歧。特朗普和印度總理莫迪（Narendra Modi），預計亦會在6月底往日本大阪出席二十國集團（G20）峰會期間會面，外界在觀察兩人會面會否有助緩和貿易問題導致兩國關係變僵的情況。