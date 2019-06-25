【一分鐘看世界】特朗普撮哄伊朗？東盟後續、約翰遜選情有變？

早晨，今天是6月25日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普邊喊對話邊制裁
美國總統特朗普對伊朗「軟硬兼施」，一方面加碼制裁最高精神領袖哈梅內伊，另一方面卻稱願意在無先決條件下與伊朗官員對話，並向德黑蘭提出不擁核武和不支持恐怖主義的兩項要求。伊朗則示意願意談判，但強調華府需提供更多誘因令他們讓步。自油輪遇襲事件以來，華府對伊立場反覆不斷，或反映其政策開始進退失據……（按此閱讀更多）
特朗普簽署行政命令對伊朗實施新一輪制裁，包括針對最高精神領袖哈梅內伊及親信的財政支援。（美聯社）
東盟低調擬定大方針
東盟作為亞洲重要的經濟體組織，經常強調不在中美之間「選邊站」。組織在峰會中就RCEP、南海行為準則和印太戰略三大問題上達成普遍共識，似乎已說明其真實態度。新加坡總理李顯龍等領袖認為南海趨穩大勢仍在延續，分析相信東盟與中國的任務將是解決箇中具體細節……（按此閱讀更多）
東盟各成員國就RCEP、南海行為準則和印太戰略三大問題上達成普遍共識。（路透社）
G20下談朝鮮半島問題
二十國集團峰會周五揭幕，朝鮮半島問題預料成為焦點。總統文在寅有意與中美俄領導人會談，期望打破當前的僵局，美國總統特朗普更將於峰會後訪韓，與文在寅討論推進半島完全無核化等議題。美朝近期以「親筆信」交流令關係逐漸回暖，國務卿蓬佩奧表示，希望以此為重啟美朝峰會製造機會……（按此閱讀更多）
約翰遜選前風波
英國保守黨黨魁選舉進入最後直路，熱門候選人約翰遜此時卻鬧出與女友吵架的風波，又被英媒揭發約翰遜與另類右翼旗手班農有聯繫，導致其支持率下跌。這名疑歐派大老雖然幾定拜相，惟脫歐道路困難重重，難保他不會成為「最短命」的唐寧街10號主人……（按此閱讀更多）
米蘭主辦2026年冬奧
2026年冬季奧運會主辦城市出爐，意大利米蘭聯同科爾蒂納丹佩佐以「一同夢想」的口號，力壓瑞典首都斯德哥爾摩成功當選。惟當地執政聯盟上台後，政治和經濟狀況持續不明朗，情況或影響冬奧的籌備工作……（按此閱讀更多）
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