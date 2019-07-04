【一分鐘看世界】特朗普騎劫國慶？歐盟新班子、汽車業傳奇逝世

早晨，今天是7月4日，星期四。
另一個天氣不穩的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國獨立日爭議
7月4日是美國獨立日，Nike原本趁這個重視日子推出紀念版鞋款應市，但鞋上的國旗卻引起極大爭議。提到爭議，總統特朗普同樣是非不斷，他決定為國慶「大搞特搞」，將原本屬於無黨派的喜慶日子「騎劫」成為他的個人政治騷……（按此閱讀更多）
美國獨立日：在慶典上，美國陸軍將會出動M1A1艾布拉姆斯主戰坦克（M1A1 Abrams）等參與巡遊，有員工在清洗坦克。（Getty Images）
歐盟班底換畫
歐盟成員國經過漫長的討論後，最終就高層人選達成共識，當中有兩位女性獲提名出任重要職務，包括由拉加德掌管歐洲央行，德國國防部長馮德萊恩則有望成為首位歐盟委員會女主席。不過這個性別平等的新班底面對甚麼新挑戰？（按此閱讀更多）
馮德萊恩同樣是德國史上首位女性國防部長。她在任內推動了軍隊改革和變化，令德國軍隊實力提高。（Getty Images）
一代「車王」離世
美國汽車業傳奇亞科卡周二於家中離世，他生前除了是福特汽車的老臣子外，更是佳士拿汽車的「救命恩人」……（按此閱讀更多）
美朝關係「邊談邊罵」？
美朝關係最近有回暖迹象，但朝鮮駐聯合國代表周三（3日）發聲明批評美國，指對方在重啟談判的同時，但仍然繼續向朝鮮採取敵對態度……（按此閱讀更多）
華府在華為問題的分歧？
大阪G20習特會後，特朗普表示將放寬對美國企業出售產品予華為的限制，但美國商務部指華為仍被列入黑名單，而華為創辦人任正非則指「解禁」對公司影響不大。華府內部更被指在有關問題繼續意見分歧……（按此閱讀更多）
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