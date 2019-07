美國官員去信商務部職員：華為未從黑名單剔除

美國總統特朗普與中國國家主席習近平會面後,宣布允許美國企業向華為出售產品。惟路透社周三(3日)報道,有美國高級官員本周向商務部職員發信表示,華為仍然列於實體清單(Entity List)上,並指示他們繼續按黑名單相關規定對待華為。

據路透社周一(1日)查閱的信件,商務部工業和安全局(Bureau of Industry and Security)出口執法辦公室(Office of Export Enforcement)副主任松德曼(John Sonderman)希望釐清執法職員應如何處理公司向華為出售產品的牌照申請。

信中寫到,華為現時列於實體清單上,須要按第744部評估相關牌照審查政策,提到實體清單規定和「假定拒絕」(presumption of denial)的發牌政策均適用於被列入黑名單的公司。他提到,當評估華為相關的牌照申請時,需要考慮工業和安全局發出的額外指引。

路透社引述知情人士透露,有關信件是特朗普上周六(6月29日)宣布允許美國企業向華為出售產品後,職員收到的唯一指引。至於「假定拒絕」意味嚴格審查,大部份按此審查的牌照申請都不會獲批准。

(路透社)