【一分鐘看世界】歐盟峰會、金正恩騎白馬有玄機、德國不封殺華為

早晨，今天是10月17日，星期四。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
歐盟峰會
歐盟即將召開峰會，外界關注英國首相約翰遜（Boris Johnson）能否趕在峰會前，與歐盟達成新的英國脫歐協議。據指，協議草案接近完成，英國政府已在北愛爾蘭問題上作出重大讓步。約翰遜表示，英歐仍在繼續磋商脫歐協議。英歐談判歷時超過兩年半，過程起起伏伏。關鍵24小時，能否造就約翰遜成為「脫歐英雄」？（按此閱讀更多）
歐盟周四至周五（17日至18日）召開峰會，外界關注歐盟和英國能否達成脫歐協議。（美聯社）
金正恩騎白馬有玄機
朝鮮最高領導人金正恩騎馬登上白頭山，並前往位於中朝邊境的三池淵郡建設工地視察。韓媒分析當中玄機，原來每當朝鮮遇到難關，金正恩就會造訪白頭山，故此關注他是否之後會作出重大決策。世宗研究所副所長鄭成長解釋金正恩時代朝鮮的權力體系和權力精英……（按此閱讀更多）
朝鮮最高領導人金正恩騎白馬登上白頭山，外界推測金正恩將有重大決策公布。（美聯社）
德國不封殺華為
德國發布最新網絡安全標準，不會完全排除華為參與5G建設。美國警告，將重新考慮與使用中國公司設備的盟友共享情報。俄羅斯衛星通訊社形容，5G問題導致歐洲國家四分五裂。美國極力封殺華為，到底效果如何？（按此閱讀更多）
美國大選
美國民主黨舉行總統初選第四場辯論。在民調中節節上升的「進步派」沃倫（Elizabeth Warren）取代前副總統拜登（Joe Biden），成為眾多參選人的攻擊目標。沃倫在競選政綱中提出不少左翼政策，惹來不少民主黨參選人質疑政策不切實際。而彈劾特朗普的事宜也成為辯論焦點……（按此閱讀更多）
華府禮尚往來
美國國務院高官透露，特朗普政府定立新規，要求中國外交官員預先通報與國家、地方和市政官員，以及教育和研究機構的會面。據指，在中國的美國外交官員不但要通報與中國人和官員舉行的會面，並且要得到中國政府批准。華府因而制定新措施作為回應……（按此閱讀更多）
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