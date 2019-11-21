【一分鐘看世界】香港人權法案引中美互戰、圍攻電子煙、伊朗斷網

早晨，今天是11月21日，星期四。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
香港人權法案引中美互戰
美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。多名重量級參議員先後發言，支持通過法案。根據法案，美國有機會取消賦予香港有別於中國內地的「特殊地位」，但背後其實也是一把雙刃劍。副總統彭斯（Mike Pence）表示，假如香港的示威演變成暴力對待，華府難以與中國簽定貿易協議。路透社認為，香港由中美貿易戰的一隻棋子，轉為美國總統特朗普（Donald Trump）的壓力，並可能危及重要的貿易談判，變成「危險」的棋子……（按此閱讀更多）
香港示威者多次在遊行和集會舉起美國國旗，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》。（Getty Images）
圍攻電子煙
美國醫學會（American Medical Association）呼籲全面禁止所有電子煙及加熱煙裝置，希望遊說美國對電子煙實施禁令。近來美國傳出多人懷疑因吸食電子煙患上肺病，全球多地政府包括美國、印度、菲律賓和韓國等也針對電子煙出售或宣傳等採取行動，令電子煙市場面臨四面楚歌的境地……（按此閱讀更多）
電子煙的興起伴隨對健康的潛在影響。美國醫學會主張全面禁售電子煙。（Getty Images）
伊朗斷網
伊朗面臨美國繼續撤銷制裁豁免之際，德黑蘭調高燃油價格觸發大型示威。國際特赦組織（Amnesty International）指出，示威造成至少106人死亡。政府早在上周六（16日）已經實施全國斷網，切斷互聯網用戶對國內外的網絡通訊，試圖防止示威者通過社交平台、通訊軟件，號召聚眾集結。不過，全面封鎖互聯網又是否能壓得住示威之火？（按此閱讀更多）
雅虎LINE合併
日本軟銀公司（Softbank）子公司雅虎日本將會與韓國Naver旗下的通訊軟件LINE合併。日本人一直對雅虎日本情有獨鍾，若雙方成功合併，將共同擁有超過一億名用戶，價值近300億美元的科網巨擘，試圖衝擊本已激烈的亞洲互聯網市場。軟銀和Naver達成這宗合併，固然壯大自身實力，但也意味着馬上要進入鬥得正酣的互聯網多巨頭大戰……（按此閱讀更多）
英國王室醜聞
英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）透過白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明，表示過去數天清楚意識到與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾有交情的相關狀況成為家庭工作的主要障礙，因而向英女王提出暫停執行王室職務，並獲對方批准……（按此閱讀更多）
必看話題文章
【遊日注意】原宿站木造大堂近百年歷史落幕 東京奧運後拆卸重建
美國一對素食父母涉餓死兒子被捕 只餵蔬果 18個月大僅重8公斤
俄真人版大力水手憑巨型二頭肌爆紅 驚揭全靠注射凡士林差點截肢
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。