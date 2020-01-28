【武漢肺炎】美日韓法等國紛紛撤僑　本周內派出專機

綜合媒體1月27日報道，美國、日本、法國、韓國等多國已宣布本周將派出專機赴中國武漢，接回被圍困在那裏的本國公民。英國、西班牙、澳洲等國宣布將協助公民撤離武漢。德國也正在考慮從武漢撤僑。

美日法等國專機很快就到

美國宣布將在1月28日派專機接回美國駐武漢總領事館的美籍工作人員及其家屬，以及滯留在武漢及湖北其他地區的部分美國公民，但表示專機座位有限，不能接回所有在當地的美國公民。

日本預計最快於28日安排專機到中國武漢，將日本公民撤離回國。日本內閣秘書長菅義偉27日較早時候說，政府正同中國官員商討如何將在武漢的日本公民送回國。據熟悉此事的兩名消息人士透露，日空控股公司（ANA Holdings）正在安排多架專機前往武漢。

日本首相安倍晉三1月26日表示，日本將讓滯留武漢的日本人如願回國。

法國政府宣布將在本周安排飛機，將身在武漢的法國人撤離回國。

法國衛生部長布贊（Agnes Buzyn）1月26日較遲時候宣布，他們已獲得中國的允許，在醫療專家的協助下，將法國人從武漢送回國。布贊說，回國人數介於數十人至數百人之間，法國駐武漢領事館官員目前正在點算人數。

在法國政府召開特別會議後，法國衛生部長布贊宣布，想要離開武漢的法國公民可以在本週登上直飛法國的航班，然後會在法國被隔離14天。

英德西澳等國撤僑

繼美國、法國、日本之後，1月27日，西班牙和英國也宣布將協助本國公民撤離疫情嚴重地區。

英國外交部1月27日表示，正在討論如何協助那些身在湖北省的英國人回國。

西班牙外交大臣豐特列斯（Josep Borrell Fontelles）27日也說，西班牙政府正在同中國和歐盟商討，要如何將身在武漢的約20名西班牙人撤離回國。

德國也正在考慮從武漢撤出德國公民，德國外長馬斯27日在一次新聞發佈會上表示：「我們正在考慮撤出所有願意離開的德國人。」

他補充說，德國駐北京大使館的一個團隊27日晚些時候將抵達武漢，對當地德國人予以協助。德國外交部一位發言人稱，在武漢約有90名德國公民；目前沒有迹象顯示在武漢地區的德國人受到了冠狀病毒的影響。

1月26日，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，該國外交官員正在與中國方面合作，努力幫助澳洲公民從武漢撤離。

與此同時，中國周邊國家加強了管控措施。嚴重依賴與中國貿易的蒙古1月27日關閉邊境。

馬來西亞27日則對來自武漢及湖北的中國公民實施臨時入境禁令。

伊朗讚中國果斷應對

日前，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）專門用中文在Twitter發文，讚賞中方應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作。

1月27日，中國外交部發言人華春瑩對此表示，扎里夫外長的表態充分體現了中伊兩國傳統友好和真誠的夥伴關係。中國王毅委員兼外長王毅已就此向扎裏夫外長轉達口信，向伊方表示感謝。

華春瑩表示，當前，中國政府正採取堅決有力措施對疫情進行科學有效的防控，並同世界衛生組織（WHO）和其他國際夥伴保持密切合作。

華春瑩強調，中方有充分信心儘快控制住並最終戰勝疫情。

1月26日，對美國駐武漢總領館日前宣布閉館並將美方人員撤回美國，華春瑩回應稱，中方根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，做出相應安排，提供必要協助和便利。