【一分鐘看世界】韓邪教掌舵人被控、拜登可乘勝追擊？塔利班和約

今天是3月2日，星期一。
展開新的一周工作，你需要知道的國際新聞：
新天地教主被控
韓國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例截至3月1日早上有3000多個，其中多逾2000個與大邱新天地教會有關。當局首次證實，教會有教徒1月曾去過中國武漢。教主李萬熙（Lee Man-hee）被控謀殺罪及傷害罪等。首爾市長朴元淳要求檢方拘捕他。總統文在寅在紀念活動中呼籲國民凝聚力量克服疫情。與此同時，泰國及澳洲均出現首宗死亡個案，日本北海道成病例全國最多，或與「密閉空間」有關……（按此閱讀更多）
身穿全套防護服裝的工作人員，3月1日在新天地教會大樓前消毒。（AP）
拜登的首場勝利
正在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的美國前副總統拜登（Joe Biden）在南卡羅萊納州的初選中取得遲來的勝利，領頭羊桑德斯大敗。但南卡初選的勝利只是一小步，眾人還需要在「超級星期二」中勝出才能取得代表民主黨參選的可能。在荷里活，許多主流明星都不希望看到特朗普成功連任，但對於要支持哪位民主黨參選人，卻有嚴重分歧…（按此閱讀更多）
「黑寡婦」施嘉莉祖安遜支持女參議員沃倫。（Getty）
塔利班和約
美國與塔利班2月29日簽署和平協議，有望結束18年的戰爭。總統特朗普（Donald Trump）認為，美國最長的戰爭有望結束，派駐當地的美軍終於可以回家。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）同日在阿富汗首都喀布爾，與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）會面。遲來的和平對阿富汗人民而言，一份和平協議無疑是邁向和平的一線曙光，不過背後仍然有很多未明朗的因素……（按此閱讀更多）
塔利班與美國在多哈簽署和平協議，圖為塔利班成員2018年6月16日在楠格哈爾省乘坐車輛。（AP）
馬來西亞新首相宣誓就任
馬來西亞政治亂局持續，馬來西亞前內政部長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月1日在國家宮宣誓就任首相。前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）斥此舉為不法，並稱慕尤丁背叛自己。他及後召集國會召開緊急會議，以對抗慕尤丁……（按此閱讀更多）
英國確診個案單日增12宗
英國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）3月1日新增12宗確診病例，總數累積至35宗；當局計劃下周緊急立法應對，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一（2日）召開內閣緊急應變小組會議（COBRA）。英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）更表示，若疫情進一步擴散，當局將啟動緊急防疫計畫，措施包括禁止舉辦大型集會活動、停課及縮減公共交通班次等，同時不排除採用中國的封城做法。（按此閱讀更多）
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