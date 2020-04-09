【一分鐘看世界】約翰遜病情好轉、桑德斯退選成就拜登、中美角力

今天是4月9日，在這個部分時間有陽光的星期四，你需要知道的國際新聞：
約翰遜病情好轉
因新冠肺炎住院的英國首相約翰遜（Boris Johnson），在留院深切治療病房兩天後出現好消息，除了有英國媒體報道他體溫有所回落後，首相府發言人表示，約翰遜情況穩定，且精神良好。雖然現時有外相藍韜文（Dominic Raab）暫代他的職務，但當地傳媒形容，英國政府如同權力真空，質疑誰在作出重大決定......（按此閱讀更多）
英國政府表示，目前留醫的約翰遜情況穩定，精神良好，圖為他3月25日現身唐寧街，當時他未確診感染病毒（Getty）
桑德斯退選
美國大選的選情再有新發展，參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布中止競選活動，意味前副總統拜登（Joe Biden）很大機會成為民主黨的正式候選人出戰11月的大選，與總統特朗普（Donald Trump）拗手瓜……（按此閱讀更多）
桑德斯4月8日通過網絡直播宣布退選（路透社）
中美角力不息
美國共和黨包括克魯茲（Ted Cruz）在內的7名參議員聯名致函聯合國秘書長，反對中國獲任命加入聯合國人權理事會（UNHRC）諮詢小組。雖然新冠肺炎疫情在全球肆虐，但中美角力反有升溫趨勢，美國總統特朗普（Donald Trump）也指摘世衛「以中國為中心」，《華爾街日報》則指世衛因忌憚中國而延誤防疫……（按此閱讀更多）
疫情預測為何不準確
新冠肺炎疫情爆發後，至今全球確診個案突破150萬宗，各地不同學者都在預測疫情進展，估計未來的感染人數與死亡數字，但這些數字往往相差巨大，就算同一機構的預測，也有可能在兩周內出現大變化，原來背後有兩大原因……（按此閱讀更多）
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