【新冠肺炎】抗疫大軍豈止人類　實驗室「白老鼠」份量舉足輕重

科學家普遍相信新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒來自蝙蝠，經過中間宿主再傳染人類。雖然動物為人類帶來病毒，但要戰勝疫情就不能單靠人類，還需要借助動物的力量，由充當實驗室的「白老鼠」協助尋找化解疫情的最終答案。

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科學家最常用來做實驗的動物除了有老鼠之外，還有雪貂、倉鼠和猴子。世界各地的實驗室正在爭分奪秒，培育經過基因工程處理的老鼠，用作研究和測試。雖然有人反對動物測試，不過未經動物測試的治療方法或疫苗卻對人類有潛在風險。

選擇用哪種動物進行研究也要經過精挑細選。一般而言，動物必須容易受到感染，同時亦要出現病徵。即使動物能夠感染病毒，但如果不發病，對研究的作用也有限，因為測試治療方法的有效程度需要觀察動物的病徵有否減退。如果測試動物和人類出現相同病徵，便能夠得出最有用的研究結果。

老鼠是最普遍用來做實驗的動物，成本低而且容易培育，不過最大問題是本身不容易感染冠狀病毒。2003年爆發嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）時，美國艾奧瓦大學（University of Iowa）的研究員利用基因工程技術，使老鼠具有人類酵素ACE2，變得能夠感染冠狀病毒。當年疫情結束後，科學家將老鼠胚胎冷藏，如今便是解凍投入抗疫大軍的日子。

中國科學家2月底發現普通獼猴能夠感染新型冠狀病毒，甚至出現肺炎的症狀，不過未有發燒，而且症狀輕微。威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin, Madison）病理學家奧康納（Dave O'Connor）和同事便著手研究能否引起普通獼猴更類似人類的反應。如果成功，普通獼猴也能夠助科學家一臂之力，用作新冠肺炎的實驗對象。