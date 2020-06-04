【美國示威】四位前總統談弗洛伊德之死　奧巴馬：種族主義是瘟疫

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察暴力執法致死，引發全國各地爆發示威，事件愈演愈烈，四名美國前總統克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）、卡特（Jimmy Carter）先後就風波表態。

綜合媒體6月4日報道，四名美國前總統中既有民主黨人、也有共和黨人，他們均對這起事件折射出的美國種族問題現狀感到擔憂。

6月3日，美國前總統奧巴馬發表講話，談到非裔男子弗洛伊德遭警察暴力執法後死亡一事。（AP）

奧巴馬：美國無法根除長達400年種族主義

奧巴馬6月3日就弗洛伊德事件發表公開講話，警吿人們不應該認為目前的騷亂和隨後的改變就能解決美國黑人面臨的所有問題，美國沒有「能力一舉消除長達400年的種族主義」。

美國有線電視新聞網（CNN）引述奧巴馬的話稱，「我們沒有能力一舉根除長達400年的種族主義。因此，如果有人認為（抗議）會讓現狀發生什麼巨大的改變，那麼我希望人們不會覺得一旦發生改變，之後就再也不會發生任何事。」

奧巴馬認為弗洛伊德事件是美國人認識並解決「挑戰、結構問題」的機會。「（這些問題）是歷史悠久的奴隸制和《吉姆．克羅法》（Jim Crow laws，即種族隔離法）的結果，是歧視和制度化種族主義的結果，而種族主義常常是瘟疫，是我們社會的原罪。」

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卡特：我們需要一個更好的政府

6月3日，卡特在一份聲明中對弗洛伊德的家人深表同情，同時譴責種族歧視行為。「對於受害者家屬以及所有在種族歧視和殘酷行徑面前感到絕望的人們，我們的心與你們同在。」

「作為一名來自南方的白人男性，我非常了解種族隔離和不公正對非裔美國人的影響。作為一名政治家，我有責任將平等帶給我的州和國家。我在1971年擔任喬治亞州州長的就職演說中說，『種族歧視的時代已經過去』。五十年後的今天，我帶着巨大的悲傷和失望再次重申這句話。」卡特說，「我們需要一個和人民一樣好的政府，我們比這更好。」

美國總統特朗普6月2日發文稱，「我的政府是繼林肯以來，所有總統當中對非洲族裔貢獻最大的一屆。」圖為2020年6月1日，美國總統特朗普在白宮講話後前往聖約翰教堂，大量警察全副武裝進行警戒。（AP）

小布殊：是時候反思美國悲劇式的失敗了

小布殊6月2日以一份聲明向示威民眾發表談話，呼籲全美用心看一看這場「悲劇式的失敗」。

「一個令人震驚的失敗是，許多非裔美國人，尤其是年輕的非裔美國人，在他們自己的國家還被騷擾和威脅。」小布殊在聲明中寫道，「在一系列類似的悲劇中，此次的悲劇提出了一個早該解決的問題：我們該如何結束社會中的制度性種族主義問題？」

「這場悲劇之前，早已出現一長串類似慘案，很多人都質疑我們社會的公正性，這是有原因的。黑人群體的權利反覆遭到美國機構的侵犯，卻從未被及時充分地解決。」小布殊說，「該是美國檢討悲劇性失敗的時候了。」

克林頓：「夢想」似乎更加遙不可及

克林頓5月30日在發表的一份聲明中指出，不應該有人以弗洛伊德那樣的方式死去，他的死給人們一個痛苦的提醒，即一個人的種族身份依然決定着他被對待的方式。

美國總統特朗普6月1日發表全國講話，並沒有安撫民眾情緒，反而批評州長很弱，威脅將派成千上萬全副武裝的軍人平息騷亂。圖為2020年5月30日，在費城舉行的弗洛伊德抗議活動中，示威者焚燒一輛巡警車（AP）

聲明稱，馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr）57年前在《我有一個夢想》的演講中說，希望他的四個孩子將在一個不以膚色而以品格來評價他們的國度裏生活。但現如今，這個夢想似乎更加遙不可及了。如果繼續以一種心照不宣的預設區別對待有色人種，美國將永遠無法實現馬丁·路德·金的夢想。

克林頓在聲明中特別提到，人們應該意識到，每個人都享有生命、自由、尊嚴和無罪推定的權利。人們也該撫心自問，「如果弗洛伊德是白人，戴着手銬，躺在地上，他會活下來嗎」。