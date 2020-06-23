【一分鐘看世界】中印僵局有得解？釣魚台改名、Tyson Foods風暴

今天是6月23日星期二。在大致天晴及炎熱的一天，你需要知道的國際新聞：

中印緊張會升級？

中印6月15日爆發邊境衝突造成印軍20死76傷，中國解放軍亦有傷亡。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）21日與軍方高層開會時稱該國不希望局勢升級，但如中國採取任何行動，賦予部隊完全自由，採取必要的行動。此舉被認為是中印緊張情勢惡化的象徵，然而這也可能是莫迪政府為向國內民族主義勢力與選民做出的「交代」。然而面對意欲把握機會壯大崛起的印度，中國仍有「穩住」它的空間。（按此閱讀更多）

中印邊境大量軍隊集結，想了解更多，請放大觀看：

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美肉食廠出事

美國泰森食品公司（Tyson Foods）旗下一間廠房近日出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的群組感染個案，中國海關總署周日（21日）表示，即日起暫停進口該廠出產的禽肉製品，香港亦跟隨。不止是以往被揭內部衛生問題的泰森食品，美國、德國、英國等地均先後傳出肉食工場爆發新型冠狀病毒肺炎感染個案，吃來自這些爆發疫情品牌以至工場的肉類，會感染新冠肺炎嗎？（接此閱讀更多）

釣魚島「地址」改名

日本沖繩石垣市議會6月22日通過一項議案，將釣魚島（日本稱尖閣諸島）行政區劃（administrative division）名稱由「登野城」改成「登野城尖閣」，預計10月1日生效。有日本媒體稱，這是日本政府宣示主權。石垣市政府曾說，改名是為免與當地一個地方「撞名」。此舉可能讓中日有近120多年歷史的領土主權爭議糾紛，再度成為兩國關係改善的障礙。有媒體分析認為，釣魚台改名將會是轉變中日關係的起手式，在中日兩國的政治角力下，東海情勢將會變得愈來愈不可控。（按此閱讀更多）

美國新冠肺炎疫情：費城兒童醫院Policy實驗室的模型預測，佛羅里達州將成為下一個最大的疫情「震央」。圖為兩名女子6月18日於佛羅里達州邁阿密的露天戲院看電影。（AP）

美國有第二波疫情？

美國20州的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有反彈跡象。加州、密蘇里州和俄克拉何馬州的單日新增確診個案數均在6月21日創新高，佛羅里達州將成為下一個最大的疫情「震央」。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱該國不是有第二波疫情，又指少數幾個州有新確診個案只是個別的熱點。惟美國有傳染病專家6月15日已警吿說，美國第二波新冠肺炎疫情已開始了。（按此閱讀更多）

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