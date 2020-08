【美國大選】特朗普公布競選施政綱領　要中國為新冠疫情負全責

美國總統特朗普(Donald Trump)競選連任陣營8月23日發表第二任期施政綱領,其中包括要中國為新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的傳播負全責。

特朗普競選團隊23日晚通過官方網站donaldjtrump.com發布題為《為你們而戰!》(Fighting For You!)的特朗普第二任期施政綱領。

該施政綱領列出了在經濟、教育、外交政策與國防等十大領域的施政重點,其中包括在未來10個月中創造1,000萬個工作機會、進一步減税;到2020年底研製出新冠肺炎疫苗、在2021年帶領美國走過新冠肺炎疫情並恢復正常秩序;維持和擴大美國無與倫比的軍事力量、停止無休止的戰爭讓我們的軍隊回家、讓盟友支付他們應負責的(軍費)份額等。

施政綱領將「終止對中國的依賴」排在十大重點施政領域的第三位,內容包括從中國撤回100萬個製造業工作機會,對相關美國企業提供税收減免,允許對將製造業務帶回美國的製藥和機械人等關鍵行業實行100%的費用減免,不允許那些將工作機會外判給中國的公司獲得聯邦政府合同,以及要中國為「允許新冠病毒(SARS-CoV-2)向全世界擴散負完全責任(Hold China Fully Accountable for Allowing the Virus to Spread around the World)」。