一分鐘看世界｜美國大選將開鑼、中國製疫苗爭議、泰王受訪談示威

防今天是11月3日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

香港01就美國大選2020精心製作網頁，全新版面今天下午6時推出，將與讀者一同緊貼選戰最新消息、民調數據、回顧美國現任總統特朗普（Donald Trump）治下的4年、第三度競選總統的拜登勝出機會高低、從美國地圖去看選民取態，還有大量深入分析與評論。持續關注頁面更新、點擊以下圖片瀏覽，您將比其他人更懂美國大選。

大選暴力勢所難免？

美國大選2020將在疫情、經濟問題、示威及社會分化中開鑼，隨着投票日臨近，不少選民擔憂選舉前後的治安問題，甚至擔心會發生暴動，有人已購買手槍防身。總統特朗普（Donald Trump）的支持者於10月30日在德州以多架車輛包圍民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選巴士，過程險象環生。類似事件的出現，是否代表大選將出現選舉暴力的徵兆......（點擊了解更多）

↓美國選民為美國大選提前投票的情況，請點擊放大觀看：

英國封城或更久？

路透社11月1日公布的統計數據顯示，歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例數目在5周內增加1倍，累計確診在11月1日突破1,000萬宗。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）1日表示，政府可能會在12月初之後繼續維持全國封鎖措施。法國總理卡斯泰（Jean Castex）1日指，國內超市自3日起禁止售賣非必需品，以保障超市與其他商戶的公平競爭......（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾和動物在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

新冠疫苗

中巴兩國聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗CoronaVac在巴西引起爭議，巴西衞生部擬引入它作為接種計劃所用產品，惟對中國持強硬立場的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）反對購買，與副總統莫朗（Hamilton Mourão）及衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）等唱反調。不止政府內部鬧分歧，民間亦有示威。一場因意識形態衝突及政治的疫苗民族主義之爭已經開始......（點擊了解更多）

↓巴西反新冠疫苗示威的情況，請點擊放大觀看：

泰王哇集拉隆功

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）11月1日罕有接受媒體訪問，當被問及跟示威者是否有妥協空間時，他形容泰國為「和解之地」，稱即使王室與反政府示威者有意見分歧，「我們一樣愛他們」。泰王在泰國爆發疫情期間長居德國，引起有關他「遙距治國」的爭議。惟德國會消息人士稱，德國政府不相信泰王在逗留德國期間「持續處理泰國家事務」......（點擊了解更多）

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