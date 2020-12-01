一分鐘看世界｜拜登經濟新班子、中澳關係僵局、法國安全法惹火

今天是12月1日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登新班子

美國總統當選人拜登（Joe Biden）已決定部分經濟部門的人選。早前傳出拜登屬意的財政部長人選、聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen），過渡團隊30日已證實，她獲拜登提名就任這個重要的職位。倘成事，她是部門231年來，第一位擔任這職位的女性。

從她曾有份帶領美國經濟復蘇的履歷，以及她以往政策取態看來，這意味着美國在備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊、想在2021年朝復蘇前進之時，該國財政政策將是以寬鬆以及讓民眾及商界得以喘息為主。

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「惹火的」安全法

法國多處11月28日都有民眾上街示威，抗議當地的警暴問題和一項禁止惡意發布警員照片或影片的法案。部分示威演變成警民衝突，有數十人被捕。其實巴黎2015年經歷包括《查理周刊》恐襲案在內的襲擊後，已在2017年立新法保障國家安全。

行刺的時間點

伊朗核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遇刺引起的風波，不會隨他30日下葬而緩和。伊朗認為是以色列所為。雖沒人承認責任，不過行凶主腦身份昭然若揭，而以色列亦已非首次進行阻止別國發展核武的行為。美國明顯難以獨善其身，而事件發生在拜登打算在上台後實行「外交優先」政策之際，特朗普政府此舉很可能是為了阻礙他的對伊外交政策……（點擊了解更多）

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中澳關係趨僵

中國及澳洲持續惡化，情況已蔓延至影響兩國貿易關係，令澳洲酒商及大麥出口商等受害。最新進展是，中國批評對澳洲特種部隊於阿富汗濫殺一事。11月30日，中國外交部發言人趙立堅在Twitter發布的推文與有問題的配圖再度於中澳輿論激起波瀾。究竟兩國的僵局應從哪裏開始紓解？（點擊了解更多）

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