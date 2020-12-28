一分鐘看世界｜Fb vs. Apple、英國脫歐下一步、3變種病毒周圍走

今天是12月28日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
巨頭對戰的解讀
Facebook在12月中於多份美國大報刊登全版廣告，抨擊蘋果公司，指它早前在iOS 14系統更改對應用程式追蹤用戶數據的政策，不利中小企業透過「目標式廣告」接觸新客戶群。Fb擺出為小企業申冤之姿態。這揭示踏入2021以後，一眾科企及國際社會的「數據擁有權」爭奪戰，勢將白熱化。作為用家的我們，應怎麼看待此事，又應如何處理自己的數據和私隱……（點擊了解更多）
朱克伯格與庫克陣營就着數據收集與用戶私隱問題，一直唇槍舌劍。（Getty）
英國脫歐協議達成
英國與歐洲聯盟經過9個月談判，終於跑到終點，結束從2016年開始、歷經1645天的脫歐大長征。英國與歐盟24日總算就英國脫歐後的雙邊貿易協議，1246頁的文件，涵蓋31日後從漁業到未來競爭等各方面問題。英國首相約翰遜24日興奮高舉雙手豎起拇指，慶祝達成他政治生涯中最大成就。自2021年元旦起，歐盟將視英國人為「第3國」公民，不再於歐盟境內享有工作、求學、退休的遷徙自由……（點擊了解更多）
The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020
變種病毒流竄多國
就在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗推出、讓人們心生走出疫情的希望之際，英國與南非卻出現傳染力變強的新型變種。英國變種病毒是9月發現，目前倫敦約三分之二新增確診都是變種病毒。全球有超過40個國家宣布暫時禁止英國客機入境。而南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕群體當中更具傳染力。現時合計3個變種病毒，令不少本來苦於抗疫的國家，更是疲於奔命……（點擊了解更多）
印度與越南走近
印度及越南愈走愈近，而它們的行動，多少為因應它們的強鄰中國。印、越繼續加強兩者海事合作，12月26日起一連2天在南海舉行名為「海上通行」的演習。有媒體網站24日發布評論文章，稱印度總理莫迪與越南總理阮春福同意廣泛強化國防合作，令人開始關注印度可能向越南「布拉莫斯」超音速巡航飛彈。它的厲害之處，在於中國尚未有攔截它的能力，而如果它在越南部署，它的射程覆蓋中國6個大城市......（點擊了解更多）
#MissionSAGARIII#INSKiltan arrives at Ho Chi Minh City to deliver Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Stores for the flood-affected people of Central Vietnam.#SAGAR-Security And Growth for All in the Region @PMOIndia#BridgesofFriendshiphttps://t.co/GTqtWxqBzt pic.twitter.com/vqOGl3CpP4— SpokespersonNavy (@indiannavy) December 24, 2020
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