印度與越南繼續加強海事合作　南海聯合軍演

印度及越南繼續加強兩者海事合作，12月26日起一連2天在南海舉行名為「海上通行」（Passage Exercise）的演習。

印度「吉爾丹」號（INS Kiltan）反潛護衛艦參加是次演習。印度國防部稱它會為區內安全與穩定貢獻。

「吉爾丹」號12月24日抵達越南胡志明市芽龍港（Nha Rong Port），向身在越南中部、受水災影響民眾帶來15噸賑災物資。

「吉爾丹」號回程之時將與越南海軍進行聯合軍事演習。

#MissionSAGARIII#INSKiltan arrives at Ho Chi Minh City to deliver Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Stores for the flood-affected people of Central Vietnam.#SAGAR-Security And Growth for All in the Region @PMOIndia#BridgesofFriendshiphttps://t.co/GTqtWxqBzt pic.twitter.com/vqOGl3CpP4 — SpokespersonNavy (@indiannavy) December 24, 2020

越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）及印度總理莫迪（Narendra Modi）12月21日舉行過視像峰會，雙方提出要為印太地區穩定而加強安全合作。

印越峰會取得成果。兩國簽下7份協議，範疇涵蓋國防到石油化學製品。此外印度已向越南交付12艘高速巡邏艇，並向越南提供1億美元以下的國防信貸額度。

歐亞時報網站25日稱，高速巡邏艇對越南在因應中國而提升海岸安全方面，是重要的。

中國外交部發言人趙立堅對印度拉攏越南並在南海進行軍演的行為，在7月曾回應稱，希望有關國家不要做有損地區和平、安全和穩定的事。

越南與中國在南海部分水域有主權爭議。而印度則在越南於南海的水域有利益，印度一些石油勘探項目在這些水域。