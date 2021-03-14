英國小報「檢驗」梅根專訪　重提送花道歉事件：她也把凱特弄哭

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-14 19:09

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）與該國媒體針鋒相對，在專訪中點名小報的種族歧視是他們離開英國的大部分原因。英媒3月13日展開反擊，把梅根的話再三檢視，一一查證時間表和內容。

哈里夫婦和《每日郵報》（Daily Mail）的關係形同水火，曾經對簿公堂。哈里王子這次在接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，也點名《每日郵報》知道他們在加拿大的確切住址，導致他們被逼搬家到美國加州（California）。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日播出專訪後數天，《每日郵報》也做好研究工作，12日對哈利與梅根的訪問內容一一提出質疑。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

梅根在訪問中稱，她和妯娌劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）因為花童衣服起爭執，有報道稱凱特被她弄哭，但「事實相反」，其實是她被凱特弄哭，而且凱特之後還送來花束及道歉的字條。

《每日郵報》表示，梅根的說法也不盡是事實，沒說出凱特送花後的遭遇。凱特確實攜帶一束花去哈里和梅根家，想要和好，但梅根「直接把門在她面前甩上」，還把凱特送來的花丟到垃圾桶。

梅根在專訪中說，兩人2018年5月19日在溫莎城堡舉行世紀婚禮的3天前，就已私下在坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）面前交換誓詞。

媒體8日指出，如果現場只有梅根、哈利和韋爾比3人，那麼這場婚禮根本不能作數。因為根據英國法律，結婚還需要有2名見證人，即現場至少要有5人。報道引述消息人士稱，梅根認為的完婚，其實只是正式婚禮的「彩排」而已。

懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼

+ 9 + 9 + 9

梅根透露結婚後曾有「不想活下去」的念頭，想要向外面的機構求助但遭拒絕。哈里王子也說，不曉得要如何幫助梅根，並沒有和家庭成員討論過，自己對於向家人坦承這件事感到羞恥，他沒有人可以求助。

報道稱，哈利王子曾坦承自己有過心理問題，稱他在母親逝世後，需要醫生幫助他克服悲傷。他也曾大力呼籲民眾，即使成年人也要重視心理健康。然而，對象變成妻子，他卻不知道要如何幫助她，走過這條自己曾經走過的路。

梅根在專訪中也表示，自從加入英國王室，就沒看過她的護照、駕照和鑰匙，因為都已交由王室保管。奧花雲費說：「感覺你被困住了？」梅根答道：「沒錯。」

報道表示，這種困住人的方法可真是奇怪，因為梅根在2018年婚禮後的6個月內，除公務行程外，她還至少出國度假4次，地點包括意大利、加拿大、阿姆斯特丹（Amsterdam），還度過一次非常長的蜜月。梅根2019年還私下去過西班牙度假勝地伊維薩島（Ibiza）、法國、意大利和美國紐約，還去看好友、網球女王莎蓮娜威廉斯（Serena Williams）打美國公開賽。

想回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看👇

+ 5 + 5 + 5

梅根還說王室要求她少出門，曾在4個月只出門過2次。但《每日郵報》拿出梅根的行程表對照發現，從梅根婚後，到她與哈里離開英國、前往加拿大的17個月期間，根據記錄，她有73天都有公務行程。而在這些活動中，至少65場活動都需要離開家。

報道指出，梅根只在2019年有2段沒有公務活動的空窗期，第一段在3月22日到7月6日，第二段是7月14日到9月23日。

第1段時間是她生下兒子阿奇（Archie）的前後。不過，這段期間她在5月6日去了醫院，之後又有4次私人行程，包括6月看了一場棒球比賽、7月4日看了溫布頓網球錦標賽。第2段活動空窗期間，她則是出國旅行4次，去了意大利、法國、伊維薩島和美國。因此根本不可能出現梅根所說的4個月只出門2次。