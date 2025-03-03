美國隊長4︱美國戲院放映時冧天花　全場僅兩名觀眾未釀傷亡

美國華盛頓州城市Wenatchee一間戲院日前在放映《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）期間，現場也出現戲劇性畫面，天花板突然大面積倒塌，戲院轉眼變成廢墟。猶幸事發時全場僅得兩名觀眾，沒有造成傷亡。



事發於2月25日晚上，當日為星期二，戲院內只有一對情侶觀眾，坐在較前位置。消防人員引述兩人說法稱，兩人看電影期間聽到劈啪聲，男友於是站起來看。當他走近螢幕時，抬頭看到天花裂開，向女友大叫：「快跑！」

不過，女方未能及時反應，天花已經倒塌。她一度被困在瓦礫下，據指主要是木塊和隔熱材料。她最終自行脫困，與男友均沒有受傷。

根據消防部門發布的畫面，現場相當戲劇性，當電影繼續在屏幕播放時，前面卻是一堆瓦礫和灰塵。消防部門負責人稱，幸好事發時觀眾不多。 「我們非常幸運，這件事沒有發生在星期五、六晚上。」

涉事戲院 Liberty Cinema的老闆表示，正在與當局密切合作，調查事件成因。