美國隊長4︱10粒劇情彩蛋逐個捉　竟有線索預示狼人死侍會出場？

Marvel最新一部超級英雄電影《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America:Brave New World,下稱《美國隊長4》),由「飛隼」安東尼麥基(Anthony Mackie)接棒新任美國隊長,與新任美國總統夏里遜福(Harrison Ford)捲入全球大戰危機,電影已於2月12日搶先美國上映。電影作為《美國隊長》系列第四部作品,為重組復仇者聯盟迎戰更強大敵人打響頭炮,同時致敬不少前作與預告未來劇情方向,以下為大家盤點《美國隊長4》10粒彩蛋,不知道眼利觀眾有沒有睇漏?

以下內容含有《美國隊長4:勇敢新世界》劇透成份,未入場的讀者慎入!

「飛隼」安東尼麥基(Anthony Mackie)接棒新任美國隊長,與新任美國總統夏里遜福(Harrison Ford)捲入全球大戰危機!(《美國隊長4:勇敢新世界》電影劇照)

莉芙泰萊事隔17年重演Betty Ross

夏里遜福於《美國隊長4》替代已故演員William Hurt飾演美國總統羅斯(Thaddeus Ross),此前為將軍與國務卿的羅斯,早於2008年上映的《變形俠醫》(The Incredible Hulk)登場,為MCU電影最早登場的角色之一。當年變形俠醫在劇情中與羅斯將軍的女兒Betty Ross相戀,由莉芙泰萊(Liv Tyler)飾演的Betty,事隔17年再度於MCU亮相,在電影結局出現時仍擁有當年的天人顏值,令觀眾極為驚喜!

莉芙泰萊飾演的Betty Ross,事隔17年再度於MCU亮相!(《變形俠醫》電影劇照)

莉芙泰萊早前亦有出席《美國隊長4:勇敢新世界》首映禮,與當年一樣美豔動人!(視覺中國)

美隊繼承瓦干達黑科技絕招

Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》結尾,飛隼Sam Wilson以全新裝甲登場,戰甲更經由寒冬戰士請瓦干達出手製造,以汎合金(Vibranium)重新打造滑翔翼。在《美國隊長4》劇情中,美國隊長的滑翔翼原來加入瓦干達黑科技,擁有黑豹裝甲將撞擊力儲起再向敵人釋放的功能,繼承黑豹的絕招加上全副汎金屬裝甲,大大提升戰鬥能力!

美國隊長的滑翔翼原來加入瓦干達黑科技,擁有黑豹裝甲將撞擊力儲起再向敵人釋放的功能!(《美國隊長4:勇敢新世界》電影劇照)

《永恆族》有後續

2021年上映的超級英雄電影《永恆族》(Eternals),多年來一直未推出續作或相關劇集,被粉絲視為「外傳式」斷尾作品。然而《美國隊長4》終於觸及《永恆族》劇情線路,講述美國、日本、法國與印度均有意發掘「星神島」的秘密,更成功開採到超能鋼(Adamantium),並幾貴因為爭奪珍貴資源而爆發戰爭!相信《永恆族》劇情與美國隊長劇情主線重疊,預示Marvel將繼續發展一眾永恆族的後續故事,甚至解凍拍攝續集的機會。

《永恆族》多年來一直未推出續作或相關劇集,被粉絲視為「外傳式」斷尾作品。(電影劇照)

由Sersi石化的天神族Tiamut,在《美國隊長4:勇敢新世界》裡被多國稱為「星神島」,爭奪開採發掘的權利。(《永恆族》電影劇照)

超能鋼終於登場

超能鋼(Adamantium)一直是Marvel超級英雄漫畫裡重要的資源之一,在漫畫中不論美國隊長的盾牌、狼人的骨骼與鋼爪、死侍的雙刀均由不同品質的超能鋼打造而成,電影設定中則提及超能鋼比汎合金更堅硬及有更廣闊的應用範疇。雖然在《永恆族》劇情中,從地球「破繭而出」的天神族(Celestials)Tiamut被Sersi轉化成大理石而亡,然而《美國隊長》中各國似乎在Tiamut的遺體中發掘到超能鋼,或許超能鋼在MCU正式登場,預示與超能鋼相關的角色如狼人或死侍,將會於神聖時間線616號地球裡登場。

漫畫中美國隊長的盾牌亦由超能鋼打造。(視覺中國)

劇情中各國在Tiamut的遺體中發掘到超能鋼。(《美國隊長4:勇敢新世界》預告截圖)

狼人的鋼爪與骨骼均為超能鋼。(《死侍與狼人》電影劇照)

死侍的雙刀亦由超能鋼打造而成。(《死侍2》電影劇照))

超能鋼在MCU正式登場,或預示與超能鋼相關的角色如狼人或死侍,將會於神聖時間線616號地球裡登場。(《死侍與狼人》電影劇照)

黑寡婦3.0

《美國隊長4》劇情中,羅斯接任總統後委任Shira Haas飾演的Ruth Bat-Seraph成為個人安全顧問,先後成為美國隊長調查暗殺總統行動的對手與拍檔。美國隊長為了比Ruth捷足先登,請新飛隼為他起底Ruth的來歷,發現Ruth原來曾經在「紅室」受訓,是前黑寡婦成員之一,成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0!而Ruth在地下基地長廊裡獨戰數名警衛時,身手了得之餘亦與施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)當年在《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2)裡使出的招式相近。雖然Shira Haas未如施嘉莉祖安遜一樣高䠷美豔,然而能力絕對不能輕看,更或許能夠替代元祖黑寡婦在復仇者聯盟中的地位!

Ruth Bat-Seraph原來曾經在「紅室」受訓,是前黑寡婦成員之一,成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0!(《美國隊長4:勇敢新世界》電影劇照)

Ruth Bat-Seraph原來曾經在「紅室」受訓,是前黑寡婦成員之一,成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0!(《美國隊長4:勇敢新世界》電影劇照)

大反派Samuel Sterns

《美國隊長4》的終極反派Samuel Sterns,為羅斯多年來囚禁及利用的天才科學家,受到伽瑪射線的變種下,Samuel Sterns的頭腦異常發達,能夠清晰預判各種危機及計劃成功機率。飾演Samuel Sterns的演員Tim Blake Nelson,與莉芙泰萊一樣早於2008年上映的《變形俠醫》裡登場,負責研究超級英雄血清技術,並因此製造出「失敗版變形俠醫」毀滅者(Abomination),而自己亦在毀滅者失控下,曝露在伽瑪射線之下。Samuel Sterns在《美國隊長4》裡以終極反派登場,雖然沒有戰鬥能力但卻多番讓美國隊長與羅斯總統陷入危機,而Samuel Sterns的造型亦遠比17年前更有反派魅力,相信會喚起不少Marvel鐵粉觀眾們的記憶。

Tim Blake Nelson飾演的Samuel Sterns,在《美國隊長4:勇敢新世界》裡以大反派身份重新登場。(《變形俠醫》電影劇照)

迷魂曲《Mr Blue》

《美國隊長4》劇情中,黑人超能人以賽亞畢列(Isaiah Bradley)聽到由經典樂隊The Fleetwoods演員的金曲《Mr Blue》,便突然失控搶槍嘗試刺殺羅斯總統。有趣的是這首迷魂曲《Mr Blue》並非隨意選用的時代金曲,在Marvel漫畫中,受伽瑪射線變種後獲得超級腦袋的Samuel Sterns,由於膚色變藍,因此號稱為Mr Blue,正好與歌名一樣。歌詞中「if you decide to call on me,Ask for Mr. Blue」一句,亦似是Samuel Sterns的出場自我介紹。

《美國隊長4:勇敢新世界》大反派Samuel Sterns,在漫畫裡稱號正是Mr Blue。(《變形俠醫》電影劇照)

音波武器重出江湖

在2008年《變形俠醫》劇情中,軍隊唯一能夠克制變形俠醫的武器,為數台分別裝設在軍用貨車上的音波武器,發射的強力波頻能夠壓制變形俠醫強橫的力量與身體。在《美國隊長4》裡,正當美隊打算上前捉拿Samuel Sterns時,便被一台裝設在天花板上的音波武器壓制,就算用上汎合金盾牌抵擋仍然動彈不得。相信音波武器重出江湖,更在Samuel Sterns手上發動,證明當年壓制變形俠醫的巨型音波武器,極有可能由Samuel Sterns發明。

音波武器在《美國隊長4:勇敢新世界》裡重出江湖。(《變形俠醫》電影劇照)

音波武器的威力連變形俠醫亦要用鋼板擋隔。(《變形俠醫》電影劇照)

基地永遠在地底

2014年上映的《美國隊長2》(Captain America:The Winter Soldier)劇情中,美國隊長與黑寡婦來到Steve Rogers當年受訓的營地中,發現一座突兀、出現在錯誤位置的倉庫,發現地底下是第一代神盾局基地,亦收藏着Zola的超級腦袋。《美國隊長4》劇情中,美國隊長與飛隼來到「回音一號」基地,便直截了當表示地面上的天文望遠鏡一定用來掩人耳目,真正的基地永遠都在地底。美國隊長此言一出,相信不少熟悉系列的粉絲一定會心微笑。

美國隊長與黑寡婦在營地地底下發現第一代神盾局基地,亦收藏着Zola的超級腦袋。(《美國隊長2》電影劇照)

一位長髮英雄客串全場尖叫

除了Betty Ross、Samuel Sterns等曾於《變形俠醫》裡登場的人物事隔多年亮相外,作為《美國隊長》系列最新續作,當然不少得其他超級英雄客串現身。今集則有重新梳回長髮的寒冬戰士Bucky Barnes客串亮相,在飛隼受重傷、美隊質疑自己的關鍵時刻,重新提醒Sam Wilson當年Steve Rogers將美國隊長重任交託給他的原因,讓他重新振作。當Bucky Barnes在《美國隊長4》裡驚喜亮相時,全場觀眾隨即尖叫,顯然未有預料在《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*)上映前會再見到寒冬戰士。

寒冬戰士Bucky Barnes重新梳上長髮在《美國隊長4》裡驚喜亮相時,全場觀眾隨即尖叫。(《飛隼與寒冬戰士》劇照)