美國隊長4︱10粒劇情彩蛋逐個捉　竟有線索預示狼人死侍會出場？

Marvel最新一部超級英雄電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World，下稱《美國隊長4》），由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機，電影已於2月12日搶先美國上映。電影作為《美國隊長》系列第四部作品，為重組復仇者聯盟迎戰更強大敵人打響頭炮，同時致敬不少前作與預告未來劇情方向，以下為大家盤點《美國隊長4》10粒彩蛋，不知道眼利觀眾有沒有睇漏？

以下內容含有《美國隊長4：勇敢新世界》劇透成份，未入場的讀者慎入！

「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

以下內容含有《美國隊長4：勇敢新世界》劇透成份，未入場的讀者慎入！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

莉芙泰萊事隔17年重演Betty Ross

夏里遜福於《美國隊長4》替代已故演員William Hurt飾演美國總統羅斯（Thaddeus Ross），此前為將軍與國務卿的羅斯，早於2008年上映的《變形俠醫》（The Incredible Hulk）登場，為MCU電影最早登場的角色之一。當年變形俠醫在劇情中與羅斯將軍的女兒Betty Ross相戀，由莉芙泰萊（Liv Tyler）飾演的Betty，事隔17年再度於MCU亮相，在電影結局出現時仍擁有當年的天人顏值，令觀眾極為驚喜！

莉芙泰萊飾演的Betty Ross，事隔17年再度於MCU亮相！（《變形俠醫》電影劇照）

莉芙泰萊飾演的Betty Ross，事隔17年再度於MCU亮相！（《變形俠醫》電影劇照）

莉芙泰萊飾演的Betty Ross，為變形俠醫的前女友。（《變形俠醫》電影劇照）

莉芙泰萊飾演的Betty Ross，為變形俠醫的前女友。（《變形俠醫》電影劇照）

莉芙泰萊早前亦有出席《美國隊長4：勇敢新世界》首映禮，與當年一樣美豔動人！（視覺中國）

莉芙泰萊早前亦有出席《美國隊長4：勇敢新世界》首映禮，與當年一樣美豔動人！（視覺中國）

美隊繼承瓦干達黑科技絕招

Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》結尾，飛隼Sam Wilson以全新裝甲登場，戰甲更經由寒冬戰士請瓦干達出手製造，以汎合金（Vibranium）重新打造滑翔翼。在《美國隊長4》劇情中，美國隊長的滑翔翼原來加入瓦干達黑科技，擁有黑豹裝甲將撞擊力儲起再向敵人釋放的功能，繼承黑豹的絕招加上全副汎金屬裝甲，大大提升戰鬥能力！

美國隊長的滑翔翼原來加入瓦干達黑科技，擁有黑豹裝甲將撞擊力儲起再向敵人釋放的功能！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

《永恆族》有後續

2021年上映的超級英雄電影《永恆族》（Eternals），多年來一直未推出續作或相關劇集，被粉絲視為「外傳式」斷尾作品。然而《美國隊長4》終於觸及《永恆族》劇情線路，講述美國、日本、法國與印度均有意發掘「星神島」的秘密，更成功開採到超能鋼（Adamantium），並幾貴因為爭奪珍貴資源而爆發戰爭！相信《永恆族》劇情與美國隊長劇情主線重疊，預示Marvel將繼續發展一眾永恆族的後續故事，甚至解凍拍攝續集的機會。

《永恆族》多年來一直未推出續作或相關劇集，被粉絲視為「外傳式」斷尾作品。（電影劇照）

由Sersi石化的天神族Tiamut，在《美國隊長4：勇敢新世界》裡被多國稱為「星神島」，爭奪開採發掘的權利。（《永恆族》電影劇照）

超能鋼終於登場

超能鋼（Adamantium）一直是Marvel超級英雄漫畫裡重要的資源之一，在漫畫中不論美國隊長的盾牌、狼人的骨骼與鋼爪、死侍的雙刀均由不同品質的超能鋼打造而成，電影設定中則提及超能鋼比汎合金更堅硬及有更廣闊的應用範疇。雖然在《永恆族》劇情中，從地球「破繭而出」的天神族（Celestials）Tiamut被Sersi轉化成大理石而亡，然而《美國隊長》中各國似乎在Tiamut的遺體中發掘到超能鋼，或許超能鋼在MCU正式登場，預示與超能鋼相關的角色如狼人或死侍，將會於神聖時間線616號地球裡登場。

漫畫中美國隊長的盾牌亦由超能鋼打造。（視覺中國）

劇情中各國在Tiamut的遺體中發掘到超能鋼。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

狼人的鋼爪與骨骼均為超能鋼。（《死侍與狼人》電影劇照）

死侍的雙刀亦由超能鋼打造而成。（《死侍2》電影劇照））

超能鋼在MCU正式登場，或預示與超能鋼相關的角色如狼人或死侍，將會於神聖時間線616號地球裡登場。（《死侍與狼人》電影劇照）

黑寡婦3.0

《美國隊長4》劇情中，羅斯接任總統後委任Shira Haas飾演的Ruth Bat-Seraph成為個人安全顧問，先後成為美國隊長調查暗殺總統行動的對手與拍檔。美國隊長為了比Ruth捷足先登，請新飛隼為他起底Ruth的來歷，發現Ruth原來曾經在「紅室」受訓，是前黑寡婦成員之一，成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0！而Ruth在地下基地長廊裡獨戰數名警衛時，身手了得之餘亦與施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）當年在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）裡使出的招式相近。雖然Shira Haas未如施嘉莉祖安遜一樣高䠷美豔，然而能力絕對不能輕看，更或許能夠替代元祖黑寡婦在復仇者聯盟中的地位！

Ruth Bat-Seraph原來曾經在「紅室」受訓，是前黑寡婦成員之一，成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

Ruth Bat-Seraph原來曾經在「紅室」受訓，是前黑寡婦成員之一，成為MCU第三位登場的黑寡婦3.0！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

大反派Samuel Sterns

《美國隊長4》的終極反派Samuel Sterns，為羅斯多年來囚禁及利用的天才科學家，受到伽瑪射線的變種下，Samuel Sterns的頭腦異常發達，能夠清晰預判各種危機及計劃成功機率。飾演Samuel Sterns的演員Tim Blake Nelson，與莉芙泰萊一樣早於2008年上映的《變形俠醫》裡登場，負責研究超級英雄血清技術，並因此製造出「失敗版變形俠醫」毀滅者（Abomination），而自己亦在毀滅者失控下，曝露在伽瑪射線之下。Samuel Sterns在《美國隊長4》裡以終極反派登場，雖然沒有戰鬥能力但卻多番讓美國隊長與羅斯總統陷入危機，而Samuel Sterns的造型亦遠比17年前更有反派魅力，相信會喚起不少Marvel鐵粉觀眾們的記憶。

Tim Blake Nelson飾演的Samuel Sterns，在《美國隊長4：勇敢新世界》裡以大反派身份重新登場。（《變形俠醫》電影劇照）

迷魂曲《Mr Blue》

《美國隊長4》劇情中，黑人超能人以賽亞畢列（Isaiah Bradley）聽到由經典樂隊The Fleetwoods演員的金曲《Mr Blue》，便突然失控搶槍嘗試刺殺羅斯總統。有趣的是這首迷魂曲《Mr Blue》並非隨意選用的時代金曲，在Marvel漫畫中，受伽瑪射線變種後獲得超級腦袋的Samuel Sterns，由於膚色變藍，因此號稱為Mr Blue，正好與歌名一樣。歌詞中「if you decide to call on me，Ask for Mr. Blue」一句，亦似是Samuel Sterns的出場自我介紹。

《美國隊長4：勇敢新世界》大反派Samuel Sterns，在漫畫裡稱號正是Mr Blue。（《變形俠醫》電影劇照）

音波武器重出江湖

在2008年《變形俠醫》劇情中，軍隊唯一能夠克制變形俠醫的武器，為數台分別裝設在軍用貨車上的音波武器，發射的強力波頻能夠壓制變形俠醫強橫的力量與身體。在《美國隊長4》裡，正當美隊打算上前捉拿Samuel Sterns時，便被一台裝設在天花板上的音波武器壓制，就算用上汎合金盾牌抵擋仍然動彈不得。相信音波武器重出江湖，更在Samuel Sterns手上發動，證明當年壓制變形俠醫的巨型音波武器，極有可能由Samuel Sterns發明。

音波武器在《美國隊長4：勇敢新世界》裡重出江湖。（《變形俠醫》電影劇照）

音波武器的威力連變形俠醫亦要用鋼板擋隔。（《變形俠醫》電影劇照）

基地永遠在地底

2014年上映的《美國隊長2》（Captain America：The Winter Soldier）劇情中，美國隊長與黑寡婦來到Steve Rogers當年受訓的營地中，發現一座突兀、出現在錯誤位置的倉庫，發現地底下是第一代神盾局基地，亦收藏着Zola的超級腦袋。《美國隊長4》劇情中，美國隊長與飛隼來到「回音一號」基地，便直截了當表示地面上的天文望遠鏡一定用來掩人耳目，真正的基地永遠都在地底。美國隊長此言一出，相信不少熟悉系列的粉絲一定會心微笑。

美國隊長與黑寡婦在營地地底下發現第一代神盾局基地，亦收藏着Zola的超級腦袋。（《美國隊長2》電影劇照）

一位長髮英雄客串全場尖叫

除了Betty Ross、Samuel Sterns等曾於《變形俠醫》裡登場的人物事隔多年亮相外，作為《美國隊長》系列最新續作，當然不少得其他超級英雄客串現身。今集則有重新梳回長髮的寒冬戰士Bucky Barnes客串亮相，在飛隼受重傷、美隊質疑自己的關鍵時刻，重新提醒Sam Wilson當年Steve Rogers將美國隊長重任交託給他的原因，讓他重新振作。當Bucky Barnes在《美國隊長4》裡驚喜亮相時，全場觀眾隨即尖叫，顯然未有預料在《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）上映前會再見到寒冬戰士。

寒冬戰士Bucky Barnes重新梳上長髮在《美國隊長4》裡驚喜亮相時，全場觀眾隨即尖叫。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）