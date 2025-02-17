美國隊長4影評｜劇情可視為變形俠醫2　表現不如前作仍值得一看

【美國隊長4／影評】派系政治、英雄與反派、激進與懷柔的一體兩面，這是《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）所遇到的困境與解決之道。然則電影雖是中規中矩之作，無法比肩《美國隊長》系列過往經典，但仍有其可觀之處。



電影雖是中規中矩之作，無法比肩《美國隊長》系列過往經典，但仍有其可觀之處。。（《美國隊長4：勇敢新世界》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《美國隊長4：勇敢新世界》劇照👇👇👇

+ 16

Steven Rogers斯已往，Marvel雖在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）順利交棒，一直在旁馳援的Sam Wilson（安東尼麥基／Anthony Mackie飾演）順利接棒，但內心卻充滿著疑惑、恐懼，這讓美劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）有了故事核心，即便Sam Wilson從來不居功，但也清楚自己必須接下重擔，成為繼續傳承「美國隊長」的意志。

誠如「寒冬戰士」巴基（施巴遜史丹／Sebastian Stan飾演）所言，美國隊長並非在於超能力，而是在於能夠成為榜樣，Sam Wilson是平凡人，即便他擁有瓦干達賦予的高科技裝備，即便他擁有眾多後盾，但話說回來，他是否能夠堅守起國家初始的自由精神，甚至不惜與一整個政府作對？《美國隊長2》讓「美國隊長」從眾人景仰的英雄變成局外人，更直接被國家排除在外變成通緝犯，即便千夫所指仍要守護內心價值，Steven Rogers斯的古板、老派恰巧是整部電影最為好看的地方。

Sam Wilson由安東尼麥基飾演。（IG@anthonymackie）

【圖輯】點圖放大看更多安東尼麥基照片👇👇👇

+ 14

但是Sam Wilson是這樣的個性嗎？當然不是。

早在《美國隊長2》現身時，我們便可知道Sam Wilson的性格不居功、內斂，但遇到不公不平之事仍會在第一時間挺身而出，這樣的特質在《美國隊長4：勇敢新世界》表現明顯，一如他景仰多年的Isaiah，是曾被國家放棄的無名英雄，如今又成為階下囚，Sam Wilson雖有著與Steven Rogers斯一樣的固執，開場時固執要救人質，中場時堅信Isaiah的清白，最末段又願意獨身對抗紅巨人（Red Hulk），是「美國隊長」的固有面貌，並不特殊，再加上昔日與「寒冬戰士」巴基的逗趣鬥嘴全然隱去，Sam Wilson變得不那麼樂觀、幽默，必須要以嚴謹形象面對種種的國家危機。

新美國隊長於電影中激戰紅巨人「Red Hulk」（《美國隊長4：勇敢新世界》劇照）

相比之下，Thunderbolt Ross（夏里遜福／Harrison Ford飾演）作為悲劇人物，倒是呈現另一種型態的美國英雄，可能會因為暴躁性格走向毀滅之路。Thunderbolt Ross願意為了國家征戰，願意制定嚴刑峻法，他有他所秉持的正義，但當然他也困頓於個人情感，與女兒的疏離讓他抑鬱終生，Thunderbolt Ross好不容易坐上總統大位，但另一方面卻又恐懼於死亡，只得用私心困住擁有天才頭腦的Samuel Sterns，就為了延續政治與生命命脈，卻仍然眼睜睜看著自己成為反派，大量破壞的「Red Hulk」。

【相關圖輯】飛隼與寒冬戰士｜「黑暗復仇者」漸成形 8位重要角色隨時接棒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

這確實是交代《變形俠醫》（The Incredible Hulk）、《飛隼與寒冬戰士》以及《永恆族》（Eternals）的後續，甚至可視為沒有「變形俠醫」的《變形俠醫2》，電影的秘密真相其實是，「美國隊長」注定在這故事裡面成為旁觀者。

但至少這是一個完整脈絡且主題清晰的Marvel電影，動作娛樂性也不足，這就夠了。

【相關圖輯】雷霆特攻隊*｜劇情簡介+7大角色懶人包 新復仇者組隊背後有陰謀?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

相較於過往的Marvel電影，那樣充滿自信且神祕，全盛時期可以對於自身電影保密到家，任何情節都隱而不宣，只是在2019年之後的Marvel電影，榮光不再，這回甚至在上映之前便把所有劇情全都揭露，就連最後登場的「Red Hulk」也早就預告。即便如此，雖然像我這樣的Marvel迷始終買單，但事實上是，這幾年以來，大部分Marvel電影都不再擁有高評價、高票房，而《美國隊長4：勇敢新世界》在傳出補拍、重拍、修改劇本的時候，如今呈現的成品也不差，便象徵這是一次周而復始的開張大吉，Sam Wilson單扛英雄品牌仍然未盡成熟，但至少是好的開始，期待下一次讓Sam Wilson出現時，能夠有更好的成長。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】